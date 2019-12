100 μέρες με τη Super League!

Μοιάζει σαν την εκάστοτε κρίση για τη νέα κυβέρνηση. Για να είμαστε ξεκάθαροι, όμως, εδώ μιλάμε μόνο για μπάλα. Η Super League συμπλήρωσε ένα γύρο και κάτι παραπάνω από 100 μέρες και τα πρώτα συμπεράσματα έρχονται από το ένα ως το 21.

Γνωστή ταινία: Συναισθηματική. Ρεαλιστική θα σου πουν μερικοί, κυνική θα σου απαντήσουν όσοι αγαπούν το ευτυχισμένο τέλος. Το τέλος της Super League, αν με το καλό έρθει, αργεί ακόμα, όμως οι πρώτες 100 μέρες συμπληρώθηκαν και εν πολλοίς μοιάζουν με τη σκηνή της ταινίας (σ.σ. 500 μέρες με τη Σάμερ) στα ΙΚΕΑ. Κάποια πράγματα μετά από λίγο καιρό ξεθωριάζουν και χάνουν την πλάκα τους. Η Super League έχει πάψει από καιρό να είναι αστεία, αλλά τι να κάνουμε; Αυτή έχουμε, αυτή εμπιστευόμαστε. Από τις 100 αυτές μέρες, λοιπόν, συγκεντρώσαμε όσα έκαναν περισσότερο θόρυβο και όσα μας έκαναν περισσότερη εντύπωση. Χωρίς πολλά-πολλά, επιγραμματικά σα μια γρήγορη ανασκόπηση όσων έχουμε δει τόσο καιρό.

1. Η απόλυση του Μιγκέλ Καρντόσο. Γρήγορα-γρήγορα, μόλις μετά από ένα ματς στον πάγκο της ΑΕΚ. Τέσσερις μήνες μετά έρχεται και δεύτερη αλλαγή προπονητή στην Ένωση, με τον Μάσιμο Καρέρα να αναλαμβάνει στη θέση του Νίκου Κωστένογλου.

2. Μιας και ξεκινήσαμε έτσι, να το συνεχίσουμε. Σάββας Παντελίδης 31 Αυγούστου, Άκης Μάντζιος 2 Σεπτεμβρίου, Λουίς Κάστρο 14 Οκτωβρίου, Σωτήρης Αντωνιου 24 Οκτωβρίου, Γιάννης Αναστασίου 16 Νοεμβρίου, Κίκο Ραμίρεθ 26 Νοεμβρίου, Μπόρχα Χιμένεθ 4 Δεκεμβρίου, και δεν αναφέρονται όσοι έφυγαν πριν ξεκινήσει η σεζόν.

3. Ο Κίκο Ραμίρεθ, το προτελευταίο θύμα των πάγκων, έφυγε παρότι η Ξάνθη ξεκίνησε τη σεζόν με ιστορικό ρεκόρ στη Super League. Η ακριτική ομάδα έκανε για πρώτη φορά το τρία στα τρία σε ξεκίνημα της σεζόν.

4. Τη σκυτάλη από την εκπληκτική Ξάνθη των πρώτων αγωνιστικών, πήρε ο ΟΦΗ ο οποίος φιγουράρει στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας και έχει μια από τις καλύτερες επιθέσεις στο πρωτάθλημα. Έχασε έδαφος και… πόντους με την ήττα στη Λαμία, όμως η υγεία που αποπνέει τον κατατάσσει στα θετικά του πρώτου γύρου.

5. Καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα έχει ο ΠΑΟΚ με ενεργητικό 53 γκολ. Και παρότι ο Κάρολ Σφιντέρσκι είναι ο πρώτος του σκόρερ με εφτά γκολ, ο Γιόσιπ Μίσιτς τράβηξε τον δικέφαλο του βορρά τις πρώτες αγωνιστικές. Στα πρώτα τέσσερα ματς της σεζόν, ο Κροάτης είχε δύο γκολ και τέσσερις ασίστ, ενώ αργότερα πέτυχε και το νικητήριο τέρμα στο Ηράκλειο.

6. Μιλώντας για γκολ και μιλώντας για Κροάτη, ποιος ξεχνάει τον Μάρκο Λιβάγια και τα κατορθώματά του; Μια ομάδα μόνος του έμοιαζε να είναι μετά την απομάκρυνση του Μιγκέλ Καρντόσο. Τρία γκολ και δύο ασίστ, όμως η τύχη του αγνοείται από τις 20 Οκτωβρίου. Πριν, δηλαδή, το πάρτι του Βράνιες και όσα ακολούθησαν. Παρακολούθηση – με την καλή έννοια – χρίζει ο Νέλσον Ολιβέιρα που είναι πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα με οκτώ γκολ, έχοντας σκοράρει σε πέντε ματς!

7. Ας παραμείνουμε σε ρυθμούς ποδοσφαιριστών για χάρη του Ματιέ Βαλμπουενά. Ο Γάλλος μέσος ήταν εντυπωσιακός στην αρχή της σεζόν και ενδεχομένως αυτό να πληρώνει σήμερα, με τους αλλεπάλληλους μυϊκούς τραυματισμούς. Τρεις ασίστ και δύο γκολ είχε μέχρι τον πρώτο του τραυματισμό στην Ελλάδα, τέσσερα γκολ και εννέα ασίστ αν προσθέσουμε και την Ευρώπη, ενώ με την επιστροφή του και πριν τραυματιστεί κόντρα στον ΠΑΟΚ, σκόραρε δύο ακόμα φορές.

8. Δύο ακόμα ποδοσφαιριστές απασχόλησαν ιδιαίτερα, αλλά για λάθος λόγο. Ο πανηγυρισμός του Μπράουν Ιντέγε στην Τούμπα προκάλεσε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και ο Αμρ Ουάρντα θεώρησε υποχρέωσή του να απαντήσει μια εβδομάδα μετά, με τη Λάρισα να παίρνει διπλό στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

9. Λάρισα, ε; Χμμμ… Στη μάχη των ανακοινώσεων, η ΑΕΛ είναι και φέτος πρωταθλήτρια απέναντι στην Ξάνθη. Αν εξαιρέσουμε την πρόσφατη… Σουζάνα, η ακριτική ομάδα έχει κινηθεί στα ρηχά νερά, με τους Θεσσαλούς να πυροβολούν κατά ρίπας. ΚΕΔ, ντόπινγκ κοντρόλ, var, Λαμία, μέχρι και Ντέλετιτς έχει συμπεριληφθεί στο μενού. Χθες, στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης σταμάτησε στις τέσσερις.

10. VAR! Τι ιστορία και αυτή. Στην πρώτη χρονιά που λειτουργεί η βοήθεια βίντεο στην Ελλάδα, τα έχουμε δει όλα. Ριπλέι από το φεγγάρι, παραγγελίες για τρεις μερίδες γύρο, πέντε πατάτες, δύο πιτόγυρα και μια χωριάτικη, έλεγχοι σε van, λάθος χρήση ή κατάχρηση και φυσικά διαρκείς διαμαρτυρίες ένθεν και κακείθεν για φάσεις που είτε δεν συμβουλεύτηκε ο διαιτητής το VAR είτε η απόφασή του δεν κρίθηκε σωστή.

11. Μιας και πιάσαμε τις αποφάσεις των διαιτητών, ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που έχει διαμαρτυρηθεί περισσότερο φέτος για μεμονωμένες φάσεις που έχουν κρίνει αποτελέσματά του ή και για την εν γένει συμπεριφορά των ρέφερι στα παιχνίδια του, ενώ τρεις παίκτες του είναι στις… πρώτες θέσεις των κίτρινων καρτών. Τα παιχνίδια με την Ξάνθη, με τη Λάρισα, με τον ΠΑΟΚ, αλλά ακόμα και με τον Βόλο χθες έφερε έντονες διαμαρτυρίες στο τριφύλλι, με τον Γιώργο Δώνη να ξεσπάει κατά της διαιτησίας έπειτα από τον αγώνα στη Θεσσαλονίκη.

«Με τη Λάρισα έγιναν περίεργα πράγματα παρότι παίξαμε καλά. Νομίζω ότι από την αρχή του πρωταθλήματος υπάρχει μία συμμορία που είναι εναντίον του Παναθηναϊκού. Δεν σέβονται την προσπάθεια μας, τον κόπο μας. Που να αρχίσω και που να σταματήσω; Δεχόμαστε γκολ από τη Λαμία ενώ προηγήθηκε πέναλτι υπέρ μας. Ρίχνει μπουνιά ο Μανιάτης στο παιχνίδι με τον Πανιώνιο, δεν είναι δυναμόμετρο, δεν τον αποβάλλουν, μένει με 11 ο Πανιώνιος. Μπουνιά του Ουάρντα την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ήταν δυνατή λέει ο διαιτητής, πάλι με 11 έμεινε η Λάρισα. Πάμε στην Ξάνθη. Γκολ κανονικά εμείς, δεν το μετράμε. Κάνει σεμινάριο η Ομοσπονδία ότι σε μία δύσκολη φάση, ο διαιτητής πρέπει να πάει στο VAR. Με την Ξάνθη, γιατί πήγε ο διαιτητής στο VAR; Αφού δεν το είδε».

12. Στις κόκκινες κάρτες, κορυφή είναι ο Παναιτωλικός με τον Άρη, που έχουν από πέντε. Απευθείας αποβολές ή διπλές κίτρινες, μικρή η διαφορά. Η ομάδα του Αγρινίου έχει και μια ακόμα πρωτιά, αφού είναι η μοναδική χωρίς εκτός έδρας νίκη.

13. Αφού μιλήσαμε για νίκες, οι μεγαλύτερες σε εύρος νίκες φέτος είναι το 5-0 του Ολυμπιακού επί του Βόλου και της ΑΕΚ με τον Πανιώνιο, αλλά αναμφίβολα η πιο εκκωφαντική ήταν το 4-0 του Άρη επί του Παναθηναϊκού.

14. Για να μην επισημαίνουμε μόνο τα αρνητικά, πρέπει να σημειώσουμε ότι έχουν ήδη καταγραφεί ρεκόρ προσέλευσης θεατών στα γήπεδα. Ρεκόρ δεκαετίας για την προσέλευση κόσμου στην πρεμιέρα και την 6η αγωνιστική έγινε ρεκόρ εξαετίας σε μεμονωμένη αγωνιστική.

15. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι είχαμε το εξωφρενικό, εξωπραγματικό και συγκλονιστικό γεγονός σε αυτές τις πρώτες 100 ημέρες (ναι, οκ, 105) να μην διεξαχθεί ούτε ένα ματς κεκλεισμένων των θυρών! Τρομερό; Τόσο κράτησε, βέβαια, αλλά και πάλι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, είναι άξιο αναφοράς.

16. Επεισόδια δεν είχαμε εντός αγωνιστικών χώρων, δεν είχαμε ούτε στις κερκίδες (σ.σ. είπαμε, μέχρι πρόσφατα), αλλά ξεκατίνιασμα στα social media και στις κάμερες είχαμε μπόλικο. ΠΑΟΚ και Άρης, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, και φυσικά Σάββας Θεοδωρίδης, παντός καιρού και παντός επιστητού.

17. «Ο αρνητισμός πουλάει. Το αποτέλεσμα είναι πολύ κακό. Για να προχωρήσει η ομάδα, να σταθεί στα πόδια της και να μπει σε άλλη διαδικασία σε μια δύσκολη χρονιά που δεν μπορούμε να βγούμε ξανά και στην Ευρώπη πρέπει ν' αναπτυχθεί η ομάδα. Μην χτυπάτε τους παίκτες. Αντιμετωπίστε το με υπομονή. Να είμαστε αντικειμενικοί με την εικόνα της ομάδας. Σε ό,τι αφορά ανάπτυξη, κυκλοφορία της μπάλας, να ξανακερδίζουμε μπάλες, ήταν συνέχεια από το ματς με τον Ατρόμητο. Ξέρω ότι πονάει κι εσάς τους δημοσιογράφους και πονάει κι εμένα, αλλά δεν θα χάσω για το ποδόσφαιρο την υγεία μου».

Ο Γιώργος Δώνης είναι από τα πρόσωπα του πρωταθλήματος μέχρι τώρα και σίγουρα εκείνος που έχει δώσει τις καλύτερες ατάκες μετά από κάθε αγωνιστική. Λογικό, αφού ο Παναθηναϊκός με τα δύο πρόσωπα συνεχίζει να τρελαίνει τον κόσμο του, και όσους τον ζουν από μέσα την ίδια στιγμή.

18. Επειδή στην Ελλάδα είμαστε, ας μην ξεχνάμε και τα κωμικοτραγικά που κατά συνθήκη ζούμε και, φυσικά, έχουμε ζήσει και αυτές τις 100 μέρες της Super League. Να, για παράδειγμα, τη δήλωση του Αχιλλέα Μπέου στις αρχές Νοεμβρίου πως «για τον λόγο αυτό προχωρώ με την ιδιότητα του Δημάρχου Βόλου και του απλού φίλαθλου της ομάδας της πόλης μου στην υποβολή μήνυσης κατά του διαιτητή, Αλεξ. Τσαμούρη και κατά παντός άλλου υπευθύνου, για αλλοίωση αποτελέσματος με δόλο για στοιχηματική απάτη στον αγώνα Λαμία – Βόλος, της περασμένης Δευτέρας». Το θεώρησε, μάλιστα, τόσο καλή ιδέα που το επανέλαβε και μετά την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό χθες. «Το ξαναλέω πάλι δεν έχει να κάνει τίποτα με τον Παναθηναϊκό αλλά, ήταν μια κάκιστη διαιτησία που εμένα με προβληματίζει έντονα και αύριο θα υποβάλω μήνυση και στον Σιδηρόπουλο και στον Μανούχο, για αλλοίωση αποτελέσματος και παράνομο στοιχηματισμό, είναι ντροπή!».

19. Τέτοιο κεφάλαιο που ανοίξαμε τώρα, δε θα μπορούσε να μην περιλαμβάνει λιγάκι από Αλέξη Κούγια. Λιγάκι μόνο, γιατί εμπίπτει και στην κατηγορία ανακοινώσεων, την οποία ήδη κατέκτησε η ΑΕΛ. Θα κρατήσουμε τη στιγμή μετά τη Νέα Σμύρνη, έτσι για να μην εμπλακούμε σε πιο πολύπλοκες ίντριγκες. «Προσωπικά, σαν ένδειξη διαμαρτυρίας, παραιτούμαι από σήμερα από δικηγόρος του Νίκου Ζαμάνη στο κακούργημα το οποίο αντιμετωπίζει σε δεύτερο βαθμό και αύριο θα το δηλώσω με επιστολή μου στη γραμματεία του δικαστηρίου».

20. Θα κλείσουμε και πάλι με ολίγον από Λάρισα, αλλά όχι μόνο Λάρισα. Συμπτωματικά, αφού υπάρχει καλύτερη Super League και τη θέλουμε. Ο αγωνιστικός χώρος στις αρχές της σεζόν στο ΟΑΚΑ και μέχρι πρόσφατα στο AEL FC Arena, αλλά και η μεταμόρφωσή τους στη συνέχεια είναι ενδεικτικό ότι όταν θέλουμε μπορούμε. Το ίδιο ισχύει και για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

21. Το φινάλε της μίνι ανασκόπησης ανήκει στον Απόστολο Βέλλιο. Σχεδόν όπως άρχισε ο πρώτος γύρος, έτσι και τελείωσε… Με ένα ανάποδο ψαλίδι να αποτελεί το highlight των πρώτων 100 ημερών του πρωταθλήματος.

100 down, περίπου 200 to go! Μάνες τούτου του μάταιου κόσμου, κουράγιο!