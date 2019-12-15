LIVE LIVE 15-12-2019 18:00 OLYMPIQUE LYONNAIS 0 0 <% getScoreHome(668104) %> <% getScoreAway(668104) %> STADE RENNAIS FC Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Olympique Lyonnais - Stade Rennais FC ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΑΛΛΙΑΣ «Σόκαρε» τη Λιόν και... έφυγε για κούπα η Ρεν! (vid) 03-04-2019 01:12 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIGUE 1 Τρίτη σερί ήττα για τη Λιόν 12-02-2018 00:15 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIGUE 1 Έκανε το 2/2 η Λιόν, διπλό στη Νίκαια η Τρουά (vid) 12-08-2017 00:08 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ