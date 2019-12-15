MENU
LIVE LIVE
BUNDESLIGA
Vfl Wolfsburg
VFL WOLFSBURG
0 0
<% getScoreHome(668100) %> <% getScoreAway(668100) %>
Borussia Mönchengladbach
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

Βόλφσμπουργκ - Γκλάντμπαχ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BUNDESLIGA

Με σκόρερ τον Δώνη η Στουτγκάρδη νίκησε με 2-1 τη Βέρντερ στερώντας της την πρωτιά (vids)

0
FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
BUNDESLIGA

Έβαλε σε μπελάδες την Βόλφσμπουργκ η Γκλάντμπαχ

0
FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
BUNDESLIGA

Πάρτι της Βόλφσμπουργκ και τριάρα κόντρα στην Γκλάντμπαχ (vid)

0
FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
EVENTS