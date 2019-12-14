LIVE LIVE BUNDESLIGA 14-12-2019 16:30 FSV MAINZ 05 0 0 <% getScoreHome(667941) %> <% getScoreAway(667941) %> BORUSSIA DORTMUND Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Μάιντζ - Μπορούσια Ντόρτμουντ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ BUNDESLIGA Φαινόμενο Σάντσο οδήγησε την Ντόρτμουντ ξανά στην κορυφή (vid) 13-04-2019 21:23 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE BUNDESLIGA BORUSSIA DORTMUND 2 <% getScoreHome(587400) %> FSV MAINZ 05 1 <% getScoreAway(587400) %> LIVE BUNDESLIGA Opel Arena FSV MAINZ 05 1 <% getScoreHome(538858) %> BORUSSIA DORTMUND 2 <% getScoreAway(538858) %> BUNDESLIGA Το τρένο της Ντόρτμουντ εκτροχιάστηκε, πλησίασε η Μπάγερν! (vids) 27-10-2018 18:27 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BUNDESLIGA Τα… έσκασε και πήρε αντί - Σωκράτη η Ντόρτμουντ! 26-06-2018 17:20 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BUNDESLIGA Ντόρτμουντ: «Βλέπει» Ντιάλο ως αντί – Σωκράτη 19-05-2018 14:43 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ