Ο Ίνγκασον πολυτιμότερος στο ντέρμπι με Ολυμπιακό

Τον Σβέριρ Ίνγκασον ανέδειξε ο κόσμος του ΠΑΟΚ ως τον κορυφαίο στο πρόσφατο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό που έγινε για την 12η αγωνιστική της Super League και στην σχετική ψηφοφορία που έκανε ο Δικέφαλος.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Ο Ίνγκι Ίνγκασον αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη για την 12η αγωνιστική της Super League 2019-20.

Το ντέρμπι κορυφής δικαίωσε όσους περίμεναν μία σκληρή μάχη κόντρα στις δύο καλύτερες ομάδες της χώρας. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε, έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός βρήκε την ισοφάριση στην επανάληψη και εν τέλει οι αντίπαλοι μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις.

Εκ των πρωταγωνιστών του αγώνα, ο Ίνγκι Ίνγκασον . Ο Ισλανδός στόπερ συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις, μόνο που αυτή τη φορά βοήθησε και στο επιθετικό κομμάτι, πέρα από το άψογο παιχνίδι που έκανε αμυντικά. Ο The Iceman πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ με κοντινή προβολή μετά από ασταθή επέμβαση του Σα σε φάουλ του Μίσιτς.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στους Ερυθρόλευκους ο Ίνγκασον συγκέντρωσε το 58,37% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Ζίβκο Ζίβκοβιτς , ο οποίος έκανε μία εξαιρετική εμφάνιση. Ο Σέρβος τερματοφύλακας νικήθηκε μόνο από το σημείο του πέναλτι και συνέβαλε τα μέγιστα στο να φύγει ο Δικέφαλος αήττητος από το Καραϊσκάκη.