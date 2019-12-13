LIVE LIVE 13-12-2019 21:30 TSG 1899 HOFFENHEIM 0 0 <% getScoreHome(667343) %> <% getScoreAway(667343) %> FC AUGSBURG Facebook Twitter E-mail 0 SHARES TSG 1899 Hoffenheim - FC Augsburg ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ BUNDESLIGA Άνεμος η Χόφενχαϊμ με σόου Μπελφοντίλ (vid) 07-04-2019 18:32 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE BUNDESLIGA RB LEIPZIG 0 <% getScoreHome(665423) %> TSG 1899 HOFFENHEIM 0 <% getScoreAway(665423) %> BUNDESLIGA Σκόρπισε στους 5... ανέμους η Μάιντς την Χόφενχαϊμ εκτός έδρας! (vid) 24-11-2019 20:59 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ