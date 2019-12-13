LIVE LIVE 13-12-2019 19:30 ΚΕΡΚΥΡΑ 0 0 <% getScoreHome(667329) %> <% getScoreAway(667329) %> ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Κέρκυρα - ΠΑΣ Γιάννινα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ SUPER LEAGUE 2 Πέρασε με καρέ από την Κέρκυρα ο ΠΑΣ Γιάννινα (vid) 13-12-2019 18:56 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ SUPER LEAGUE 2 Όλα μηδέν στο ντέρμπι της Ριζούπολης 24-11-2019 16:55 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ SUPERLEAGUE 1 Χαμένο πέναλτι για τον ΠΑΟΚ μετά το 2016! 31-01-2019 09:21 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Επικίνδυνες έξοδοι για Ολυμπιακό, Ξάνθη 01-11-2018 10:48 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ SUPERLEAGUE 1 Φιλική ισοπαλία για ΠΑΣ Γιάννινα και Κέρκυρα 12-10-2018 08:15 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ