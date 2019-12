Το άγνωστο παρασκήνιο Καρέρα - Ίβιτς και η συνύπαρξη με Κόντε

Ο Μάσιμο Καρέρα έρχεται για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Το ξεκίνημα της προπονητικής του καριέρας, η συνύπαρξη με Κόντε αλλά και η πρώτη... πρόκληση στη Ρωσία με την Σπαρτάκ Μόσχας.

Ο Μάσιμο Καρέρα είναι ο προπονητής, ο οποίος φαίνεται να ταιριάζει στον Ίλια Ίβιτς. Αμέσως μετά την απομάκρυνση του Μιγκέλ Καρντόσο, ο Ίλια Ίβιτς τσέκαρε αμέσως την περίπτωση του μιας και ήταν από τους ελεύθερους προπονητές που του κέντρισαν το ενδιαφέρον.

Έτσι λοιπόν από τη στιγμή που το... πείραμα με τον Κωστένογλου δεν πέτυχε ο τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ είχε την λύση έτοιμη. Ο Καρέρα είναι ένας κόουτς με ιταλική ποδοσφαιρική νοοτροπία και με εμπειρία.... πρωταθλητισμού.

Χαρακτηριστικά τα οποία φαίνεται να ικανοποιούν τον Ίλια Ίβιτς, αλλά και τους ανθρώπους της ΑΕΚ.

Το who is who του Καρέρα

Ο Ιταλός ως παίκτης αγωνίστηκε κατά κύριο λόγο στην Γιουβέντους , όπου και ήταν και συμπαίκτης - φίλος με τον Αντόνιο Κόντε. Ο Καρέρα ξεκίνησε την προπονητική καριέρα από τα τμήματα υποδομής της «Γιούβε» μέχρι το 2011. Εκείνη τη σεζόν προβιβάστηκε στην πρώτη ομάδα,με σκοπό να αναλάβει χρέη βοηθού του Αντόνιο Κόντε. Για περίπου 4 μήνες (σεζόν 2012-13), όταν ο Κόντε τιμωρήθηκε με 4 μήνες αποκλεισμό, κάθισε στον πάγκο της Γιουβέντους ως πρώτος προπονητής και μεταξύ άλλων κατέκτησε το σούπερ καπ επί της Νάπολι ενώ προκρίθηκε και στην επόμενη φάση του Champions League, απέναντι στην τότε πρωταθλήτρια Ευρώπης, Τσέλσι.

Το 2014 έφυγε μαζί με τον Κόντε από την «γηραιά κυρία» και βρέθηκε στο πλευρό και στην Εθνική Ιταλίας, με την οποία έφτασε μέχρι τους «8» του Euro 2016.

Από το σημείο αυτό και μετά οι δρόμοι Καρέρα - Κόντε χώρισαν, μιας και ο πρώτος συνέχισε ως πρώτος προπονητής στην Σπαρτάκ Μόσχας και ο δεύτερος στην Τσέλσι.

Με την Σπαρτάκ Μόσχας κατέκτησε τόσο ένα πρωτάθλημα όσα και ένα Σούπερ Καπ. Ο Καρέρα είναι ο πρώτος Ιταλός που θα προπονήσει την ΑΕΚ και το μόνο που μένει να δούμε είναι αν τελικά θα είναι πετυχημένος... Η ιστορία θα δείξει.