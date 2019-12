Οπαδοί της Ρόμα τραγουδούν με... τρέλα για τον Παναθηναϊκό! (vid)

Την εξαιρετική σχέση ανάμεσα στους φίλους της Ρόμα και του Παναθηναϊκού θέλησαν να επιβεβαιώσουν οπαδοί των πρώτων, τραγουδώντας για το τριφύλλι.

Είναι γνωστό πως οι σχέσεις των οπαδών της Ρόμα με εκείνους του Παναθηναϊκού είναι πολύ καλές. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα φίλοι των πράσινων επισκέπτονται το Ολίμπικο αλλά και Ιταλοί έρχονται στην Αθήνα για τα μεγάλα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος. Ποιος ξεχνάει τη φοβερή ατμόσφαιρα 10.000 Παναθηναϊκών στην εκτός έδρας αναμέτρηση του 2010 με τη Ρόμα για το Γιουρόπα Λιγκ στην Αιώνια Πόλη;

Φαίνεται, λοιπόν, πως Ιταλοί φίλοι της Ρόμα θέλησαν να θυμίσουν σε όλες αυτή την καλή σχέση που υπάρχει και τραγούδησαν για τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, άλλαξαν τους στίχους του τραγουδιού «Can’t take my eyes off you» και έβαλαν μέσα τη λέξη «Panathinaikos». Μάλιστα, στην εκδήλωση από την οποία προέρχεται και το παρακάτω βίντεο, έδωσαν το παρών και κάποιοι Έλληνες.

Δείτε το βίντεο: