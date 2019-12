«Εμπειρία ζωής αυτό που ζήσαμε στην Ελλάδα»

Στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης» βρέθηκαν φοιτητές από τις ΗΠΑ, παρακολουθώντας το παιχνίδι του Άρη με την Λαμία. Μετά την επιστροφή τους στην πατρίδα τους, απέστειλαν... έκθεση στον Ερασιτέχνη Άρη, χαρακτηρίζοντας «εμπειρία ζωής το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα».

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΑΣ Άρης:

Με εξαιρετικές εντυπώσεις επέστρεψαν στις ΗΠΑ οι φοιτητές οι οποίοι παρακολούθησαν, ως προσκεκλημένοι του Α.Σ. ΑΡΗΣ, την αναμέτρηση της ποδοσφαιρικής ομάδας του συλλόγου μας με τη Λαμία, την Κυριακή 1/12 στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Παρακάτω παρατίθεται η «έκθεση» των φοιτητών για την παρουσία τους στο γήπεδο και τις εντυπώσεις που αποκόμισαν, όπως την έγραψε ένας από αυτούς.

«Υπάρχει μόνο μία ποδοσφαιρική ομάδα στη Θεσσαλονίκη: Ο ΑΡΗΣ. Μπορεί άλλοι να διαφωνούν, αλλά η ουσία είναι ότι ακόμα κι αν χάσεις τα πάντα (χρήματα, σχέσεις, οικογένεια, το μυαλό σου), δεν έχει σημασία, γιατί έχεις τον ΑΡΗ!

Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουν αγώνες το βράδυ της Κυριακής, αλλά μιλάμε για το αληθινό ποδόσφαιρο. Είμαι ένας μεγάλος υποστηρικτής του ποδοσφαίρου, συνεπώς αυτή ήταν μία από τις αγαπημένες εμπειρίες μου. Στην τάξη, η Μαρία (σ.σ. Η καθηγήτρια που συνόδεψε τους φοιτητές στη Θεσσαλονίκη) μας ρώτησε τι θα θέλαμε να κάνουμε κατά την παραμονή μας στην Ελλάδα. Εκφράσαμε την έντονη επιθυμία μας να παρακολουθήσουμε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα και μας απάντησε ότι θα το κάνει.

Η Μαρία μας εξασφάλισε προσκλήσεις κι έτσι την Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου, συναντηθήκαμε στο τέρμα της γραμμής 66. Περπατήσαμε μέχρι το γήπεδο του ΑΡΗ και σταματήσαμε έξω από την είσοδο των VIP. Εκεί μας συνάντησε ένας πολύ ευγενικός άνθρωπος και ο οποίος όχι μόνο μας συνόδευσε στο γήπεδο, αλλά και μέσα στο τερέν, και στους πάγκους που κάθονται οι παίκτες. Μας πρόσφεραν σακούλες με δώρα, κασκόλ του ΑΡΗ και το year book της ομάδας.

Είχαμε τη δυνατότητα να φωνάξουμε (στην κερκίδα) για την ομάδα και στη συνέχεια πήγαμε στις θέσεις των VIP. Εκεί είχαμε τη δυνατότητα να φάμε, ενώ μαζευτήκαμε και συνεχίσαμε να… βγάζουμε τα λαρύγγια μας για τον ΑΡΗ.

Οι φίλαθλοι παίρνουν πολύ σοβαρά το ποδόσφαιρο εδώ, οπότε η ατμόσφαιρα ήταν τρελή, δε θα τη ξεχάσω ποτέ. Υπάρχει τόση υπερηφάνεια και πίστη για την ομάδα. Το γήπεδο είναι ένα μέρος όπου δεν έχει σημασία αν σου αρέσει αυτός που κάθεται δίπλα σου. Εδώ είναι όλοι ενωμένοι για τον ΑΡΗ.

Στο τέλος του αγώνα το σκορ ήταν ισόπαλο 1-1, κάτι απογοητευτικό. Φυσικά θέλαμε να κερδίσει ο ΑΡΗΣ, αλλά και πάλι ήταν μία αξέχαστη εμπειρία και παραμένουμε υπερήφανοι για την ομάδα του ΑΡΗ. Μάθετε τα συνθήματα και… ντυθείτε ζεστά, δε θα το μετανιώσετε. Ακόμα κι αν δε σας αρέσει ο αθλητισμός ή το ποδόσφαιρο, αυτή είναι μία εμπειρία ζωής, στην Ελλάδα».

Παρακάτω παρατίθεται το αυτούσιο κείμενο της «έκθεσης» των Αμερικανών φοιτητών, όπως το απέστειλαν στον Α.Σ. ΑΡΗΣ:

There is only one soccer team in Thessaloniki: ARIS. Others may try to physically fight you on this, but even if you lose everything (your money, relationships, family, your mind) it doesn’t matter, because you have ARIS!

Here in Thessaloniki they also have Sunday night football, but the real kind of football. Myself, I am a HUGE soccer fan, so this was one of my favorite experiences.

In class, Maria had asked us what kind of things we wanted to do while in Greece. We had expressed how we’d love to go to a football game; thus, she said she’d make it happen. Maria got us some special tickets, so on Sunday Dec 1, we all met her at the end of bus stop 66. We walked over to the ARIS stadium and landed outside the VIP gate. We were met by a very kind man who escorted us not only into the stadium, but onto the field into the players seats! They offered us goodie bags with an ARIS scarf and large ARIS memorabilia year book. We got to shout our support for the team, then move to our seats in the VIP section.

Here we could purchase food while gather together and scream our heads out for team ARIS. People take football very serious here, so the environment was CRAZY, one I will never forget. There is so much pride and loyalty for people’s teams. It’s a place where no matter how you feel about the person sitting next to you, in the stadium, you are united for team ARIS.

To end the game, they tied 1-1 which was a bummer, of course we wanted ARIS to win, but it still was unforgettable, and we remain proud of team ARIS. Learn the chants and dress warm, you won’t regret it.

Even if you don’t like sports or soccer, this is a once in a life time experience while in Greece.