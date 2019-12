«Παραγγελιά» για (νέο) στόπερ… έφυγε από τον Ολυμπιακό

Στην πειραϊκή ομάδα ψάχνονται για περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών εν όψει Ιανουαρίου. Πώς και γιατί αποφάσισαν να σηκώσουν μεταγραφικά μανίκια; Το SDNA έχει το ρεπορτάζ.

Η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας απασχολεί την πειραϊκή ομάδα, περισσότερο απ΄ότι φαντάζεται κανείς και βγαίνει προς τα έξω το τάιμινγκ που διανύουμε.

Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου και διανύοντας το…pre game του Ιανουαρίου, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ορθάνοιχτές τις κεραίες τους για περιπτώσεις στόπερ.

Ήδη μάλιστα έχουν ενημερώσει τα μανατζερικά γραφεία με τα οποία συνεργάζονται πως ενδιαφέρονται για την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού από το χειμερινό παζάρι.

Πώς κατέληξαν οι «ερυθρόλευκοι» στη συγκεκριμένη κίνηση; Τα πράγματα είναι απλά.

Η μετοχή του Ρούμπεν Σεμέδο κινείται σε υψηλά επίπεδα στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο και είναι πιθανόν να «σκάσει» πρόταση για την…περήφανη πώλησή του από κλαμπ του εξωτερικού τον Γενάρη.

Ο Γιασμίν Μεριά διανύει περίοδο παρατεταμένου ντεφορμαρίσματος κάτι που κάνει τα παιδιά του Πειραιά να σκέφτονται – όπως έχει γράψει το SDNA – ακόμα και την προοπτική του δανεισμού του.

Πίσω από τους Σεμέδο – Μεριά, υπάρχει ο Παπέ Σισέ που κανείς δεν ξέρει σε τι κατάσταση θα παρουσιαστεί έπειτα από το μεγάλο διάστημα της απουσίας του λόγω της λοίμωξης που τον ταλαιπώρησε και 35χρονος Αβραάμ που ναι μεν αποτελεί μια αξιόπιστη λύση, ωστόσο...κουβαλά και μια ευπάθεια στους τραυματισμούς.

Στη φαρέτρα με τους στόπερ υπάρχει και ο Μπα που ωστόσο μετράει όλες κι όλες 2 συμμετοχές από το ξεκίνημα της σεζόν και κάνει «μπαμ» πως δεν έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Πέδρο Μαρτίνς, καθώς και ο Τοροσίδης ο οποίος κατά συνθήκη δύναται να παίξει (και) στόπερ.

By the way, έξτρα κίνητρο στον Ολυμπιακό για την άφιξη ενός στόπερ στον Πειραιά τον Γενάρη, μπορεί να δώσει η πρόκριση στους «32» του Europa League που περνά μέσα από το παιχνίδι (11/12) με τον Ερυθρό Αστέρα στο Φάληρο.

Η συνέχεια της ευρωπαϊκής διαδρομής στη φετινή σεζόν ασφαλώς και θα «ζεστάνει» τους Πειραιώτες και θα τους κάνει να δείξουν ακόμα μεγαλύτερη ζήλο για το shopping ενός στόπερ από το παζάρι του Ιανουαρίου.