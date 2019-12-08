LIVE LIVE 08-12-2019 19:00 SV WERDER BREMEN 0 0 <% getScoreHome(665542) %> <% getScoreAway(665542) %> SC PADERBORN 07 Facebook Twitter E-mail 0 SHARES SV Werder Bremen - SC Paderborn 07 ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ SUPERLEAGUE 1 Επιμένει για Τσιμίκα η Βέρντερ 07-12-2019 10:28 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BUNDESLIGA Απίθανο γκολ του Σάμπιτζερ εναντίον της Πάντερμπορν (vid) 30-11-2019 17:24 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BUNDESLIGA Ανανέωσε μέχρι το 2021 στη Βέρντερ Βρέμης ο Μοϊζάντερ 26-11-2019 10:07 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE BUNDESLIGA SC PADERBORN 07 0 <% getScoreHome(662783) %> RB LEIPZIG 0 <% getScoreAway(662783) %>