Πολυτιμότερος ο Σφιντέρσκι κόντρα στην ΑΕΛ

Τον Κάρολ Σφιντέρσκι ανέδειξε ο κόσμος του ΠΑΟΚ ως τον πολυτιμότερο της αναμέτρησης κόντρα στην ΑΕΛ, που έγινε στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Super League.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στην ΑΕΛ στο γήπεδο της Τούμπας για την 11η αγωνιστική της Super League 2019-20.

Όσοι περίμεναν ένα δύσκολο παιχνίδι, δικαιώθηκαν. Η ΑΕΛ στάθηκε καλά στην Τούμπα, με αμυντικό προσανατολισμό και έβαλε δύσκολα στον Δικέφαλο. Η ομάδα του Φερέιρα έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, έφτιαξε πολλές ευκαιρίες μπροστά στην εστία του Κρίστινσον και τελικά ένα γκολ στο πρώτο μέρος ήταν αρκετό για να κρίνει το παιχνίδι.

Εκ των κορυφαίων της ομάδας, ο σκόρερ του αγώνα Κάρολ Σφιντέρσκι . Ο Πολωνός επιθετικός πέτυχε ένα ακόμα όμορφο τέρμα, με μία επαφή μετά από σέντρα του Βιεϊρίνια , ενώ και σε όλο το διάστημα που αγωνίστηκε έτρεξε πολύ, πίεσε, ήταν μέσα στις φάσεις και είχε στιγμές που θα μπορούσε να βάλει κι άλλα γκολ.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στην ομάδα της Λάρισας, ο Κάρολ Σφιντέρσκι συγκέντρωσε το 49,45% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο.

Το βάθρο συμπλήρωσαν οι Γιόσιπ Μίσιτς και Ίνγκι Ίνγκασον . Ο πρώτος ήταν ο γνωστός, καλός εαυτός του και κυριάρχησε στη μεσαία γραμμή, ενώ ο δεύτερος δείχνει συνέπεια στη σειρά αγώνων που κλήθηκε να συμμετάσχει μετά τον τραυματισμό του Βαρέλα και κάνει θετικές εμφανίσεις.