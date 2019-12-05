LIVE LIVE 05-12-2019 21:30 SHEFFIELD UNITED 0 0 <% getScoreHome(664415) %> <% getScoreAway(664415) %> NEWCASTLE UNITED F.C. Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Sheffield United - Newcastle United F.C. ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ PREMIER LEAGUE Τα πέντε «μαγικά» γκολ της Premier League (vid) 03-12-2019 10:20 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ PREMIER LEAGUE Αδιόρθωτη Άρσεναλ και δίχως Έμερι! (vid) 01-12-2019 18:08 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ PREMIER LEAGUE «Ξέρανε» τη Σίτι πρώην παίκτης της Λίβερπουλ! (vid) 30-11-2019 16:20 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ