Στο πλευρό των σεισμόπληκτων ο Μιχάι και οι διεθνείς της Αλβανίας (pic)

Ne, djemtë e ekipit Kombëtar shqiptar kemi ndërmarrë nismën për të kontribuar financiarisht për të prekurit nga tërmeti shkatërrimtar që goditi Shqipërinë. Ftojmë të gjithë shqiptarët kudo ku ndodhen të kontribuojnë në llogarinë e hapur nga grupi. Ne jemi një skuadër e pandarë dhe sëbashku do ti kalojmë këto momente të vështira për vendin tonë. Llogaria bankare: Monedha: LEK Union Bank Swift Code UNALALTR IBAN: AL79214111060117141628020118 Monedha: EUR Union Bank Swift Code UNALALTR IBAN: AL73214111060117141628020129 Monedha: USD Union Bank Swift Code UNALALTR IBAN: AL67214111060117141628020140 Federata Shqiptare E Futbollit-Ndihma Per Termetin