View this post on Instagram

🇮🇹 Non è il risultato che avremmo voluto, dimentichiamo e prepariamoci per la prossima partita 💪🖤💛 🇪🇦 No es el resultado que nos hubiera gustado, olvídate y prepárate para el próximo juego 💪🖤💛 • • • #aekfc #aek #aekfamily #athens