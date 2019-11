Κούγιας: «Δίκαια νίκησε ο ΠΑΟΚ, θα μπορούσε να μας δώσει το πέναλτι ο διαιτητής»

O Αλέξης Κούγιας μετά το τέλος της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την ΑΕΛ στο γήπεδο της Τούμπας, σημείωσε στις δηλώσεις του ότι ο Δικέφαλος κέρδισε δίκαια, εκφράζοντας παράλληλα τα παράπονα του για τον διαιτητή της αναμέτρησης, Γεώργιο Τάσση.

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΛ, μίλησε παράλληλα για την μέχρι τώρα πορεία των «βυσσινί», θέτοντας ως στόχο την έξοδο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ αναφέρθηκε και στο επερχόμενο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στο Γ. Καραϊσκάκης.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ΑΕΛ:

«Πρώτα απ'όλα συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για τη νίκη του. Δικαίως νίκησε ο ΠΑΟΚ αν και κατά την άποψη μου ο διαιτητής σε μια πασιφανή φάση για πέναλτι, μου κάνει εντύπωση πώς ο χειριστής του VAR δεν την υπέδειξε καθόλου, θα μπορούσε να μας δώσει το πέναλτι στις αρχές του αγώνα, οπότε ήταν πιθανόν, χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα νικήσουμε, ότι θα είχαμε ένα διαφορετικό παιχνίδι.

Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος στην διάρκεια του αγώνα, εμείς διαχειριστήκαμε τον αγώνα. Δυστυχώς, είχαμε μια οδυνηρή ήττα από την Λαμία, αδικαιολόγητα οδυνηρή ήττα, όπως είχαμε και μια οδυνηρή ήττα στο Κύπελλο από την Καλαμάτα, που από τότε έχει έξι σερί ήττες στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής.

Εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι σε εμένα αυτά δεν περνάνε απαρατήρητα. Έχουμε καλή ομάδα φέτος και είμαι βέβαιος ότι μέχρι το τέλος θα παλέψουμε για τις θέσεις της Ευρώπης. Είναι βέβαιο ότι για εμένα δεν περνάει τίποτα απαρατήρητο και όσοι με γνωρίζουν καταλαβαίνουν τι εννοώ.

Είναι βέβαιο ότι θα ενισχυθούμε την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, με πρωτοκλασάτους παίκτες. Έχουμε μια εξαιρετική βάση την οποία δεν επιθυμούμε να την αλλάξουμε, η οποία με τον Ουάρντα και τον Κάτσε γίνεται ακόμη καλύτερη, αλλά σε κάθε περίπτωση και χωρίς αυτούς είμαστε μια αξιόπιστη ομάδα, η οποία μπορεί να αντιμετωπίζει αξιοπρεπώς, τον νταμπλούχο ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, να κερδίζει τον Παναθηναϊκό, να κερδίζει εκτός έδρας τον Άρη, δεν είμαστε μια ομάδα που δεν είναι στις υπολογίσιμες.

Προσπαθούμε να σταθεροποιηθούμε σε ένα επίπεδο ποδοσφαιρικό των νικών, παρά διαχειρίσεως της παραμονής, ώστε να βλέπουμε ψηλά. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα σαν ομάδα, έχουμε ένα από τα καλύτερα γήπεδα στην Ελλάδα, ένα φανταστικό προπονητικό κέντρο, το οποίο μάλιστα τώρα θα το κάνω ακόμη καλύτερο, φτιάχνοντας ένα μικρό ξενοδοχείο. Σαν ομάδα με τον κόσμο μας, πρέπει να είμαστε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μονίμως.

Για το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό: «Εύχομαι να κερδίσει το ποδόσφαιρο. Με ενοχλεί αφάνταστα, όταν βλέπω να διαμαρτύρονται για τη διαιτησία ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ. Ενοχλούμαι γιατί αυτές οι ομάδες θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές όταν μιλούν για διαιτησία. Ας μαζευτούν όλοι μαζί, ας φωνάξουν και εμάς τους αξιόπιστους ιδιοκτήτες, γιατί δεν ξέρουμε και ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες σε κάποιες ομάδες και αυτό είναι ένα απαράδεκτο φαινόμενο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πρέπει να διαχειριστούμε σωστά την κοινωνική εκδήλωση του ποδοσφαίρου.

Είναι αδιανόητο ότι το κορυφαίο γεγονός παγκοσμίως στην Ελλάδα είναι ένα αντικοινωνικό γεγονός. Βεβαίως υπάρχει πρόοδος φέτος. Τα τελευταία δύο χρόνια το πρωτάθλημα είναι πιο αξιόπιστο, αλλά εκείνο που ενδιαφέρει πια, είναι ποιες ομάδες θα πάνε στα Play Off. Αν θέλουν να έχουν αξία τα Play Off, θα πρέπει να πάνε αξιόπιστες ομάδες, με αξιόπιστους ιδιοκτήτες, οι οποίες θα παίξουν τα παιχνίδια, όπως πρέπει να τα παίξου, αλλιώς θα είναι μια παρωδία ποδοσφαίρου. Το ίδιο είναι και τα Play Out, άρα είναι κάτι που πρέπει να προσέξει η ηγεσία του ποδοσφαίρου. Δυστυχώς το ποδόσφαιρο το διοικούν ερασιτέχνες παράγοντες, οι οποίοι δεν έχουν διαχειριστεί ούτε μια μικρή ερασιτεχνική ομάδα.

Δεν ξέρουν τα πραγματικά προβλήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εμείς που τα γνωρίζουμε χρόνια, πρέπει να μαζευτούμε όλοι μαζί. Εμείς βάζουμε τα χρήματα, εμείς έχουμε το άγχος, εμείς είμαστε εγγυητές των ομάδων μας. Να ξανακάνουμε το ποδόσφαιρο, αυτό που θυμάμαι εγώ όταν πήρα μεταγραφή στον Ηρακλή το 1969, που ονειρευόμουν να παίζω στο Καραϊσκάκη, να παίζω στην Τούμπα, να παίζω σε γεμάτα γήπεδα, όχι να είναι πια μια αντικοινωνική εκδήλωση στα χέρια αλητών και εμπόρων ναρκωτικών. Πρέπει όλοι να δουλέψουμε για το ποδόσφαιρο, δεν γνωρίζω τι θα κάνει ο κύριος Αυγενάκης. Εγώ πάντα βλέπω τους υπουργούς με επιφύλαξη».