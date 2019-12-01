LIVE LIVE 01-12-2019 13:30 JUVENTUS F.C. 0 0 <% getScoreHome(662814) %> <% getScoreAway(662814) %> US SASSUOLO CALCIO Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Juventus F.C. - US Sassuolo Calcio ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ LIVE SERIE A Γήπεδο: Mapei Stadium, Novasports 2 US SASSUOLO CALCIO 0 <% getScoreHome(566083) %> JUVENTUS F.C. 3 <% getScoreAway(566083) %> SERIE A Ντι Φραντσέσκο: «Να πεθάνω αν φέρθηκα ρατσιστικά στο Ντάγκλας Κόστα» 22-09-2018 10:29 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ SERIE A «Έφαγε» τέσσερις αγωνιστικές για τη ροχάλα ο Ντάγκλας Κόστα 19-09-2018 09:28 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ SERIE A Δημόσια συγγνώμη του Ντόουγκλας Κόστα για την αγκωνιά και το φτύσιμο 17-09-2018 12:30 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ SERIE A Μετανοείτε, ήρθε η οργή του Κριστιάνο! (vids) 16-09-2018 18:00 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ