LIVE LIVE 29-11-2019 21:30 FC SCHALKE 04 0 0 <% getScoreHome(662219) %> <% getScoreAway(662219) %> UNION BERLIN Facebook Twitter E-mail 0 SHARES FC Schalke 04 - Union Berlin ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ BUNDESLIGA Λεβαντόβσκι, γκολ, ρεκόρ και κορυφή η Μπάγερν 26-10-2019 18:22 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BUNDESLIGA Φάσεις και γκολ από την Bundesliga (vids) 24-11-2019 12:29 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BUNDESLIGA Και να θέλει να το χάσει η Μπάγερν… δεν μπορεί! (vids) 23-11-2019 18:24 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ