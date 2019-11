Ο αμετάθετος Πασαλίδης, η ΑΕΚ και ο «αρραβώνας» με τον Ολυμπιακό

Ποια περίοδο ο 23χρονος στόπερ του Αστέρα Τρίπολης βρέθηκε προ των πυλών του Ολυμπιακού και γιατί ακυρώθηκε η μεταγραφή στους Πειραιώτες; Τι συμβαίνει με την ΑΕΚ; Το SDNA έχει τις απαντήσεις.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του Τριαντάφυλλου Πασαλίδη, κυκλοφορεί στο ρεπορτάζ μιας…μεγάλης ομάδας. Και στην προκειμένη περίπτωση, αυτό είναι κάτι που συμβαίνει στην ΑΕΚ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «ΩΡΑΣ των σπορ» την Πέμπτη (21/11) ο 23χρονος στόπερ του Αστέρα Τρίπολης, όχι απλά βρίσκεται στην λίστα του Ίλια Ίβιτς, αλλά ο τεχνικός διευθυντής της Ένωσης έχει ήδη ξεκινήσει τις πρώτες διερευνητικές επαφές με τους Αρκάδες για τον Έλληνα αμυντικό.

Αν και επισήμως από την ΑΕΚ δεν επιβεβαιώνεται το ανοιχτό κανάλι με τον Αστέρα Τρίπολης για τον Πασαλίδη, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει απαραίτητα πως πίσω από τον καπνό δεν υπάρχει και φωτιά.

By the way, για τον συγκεκριμένο παίκτη και θετικό report - κυκλοφορεί εδώ και πολύ καιρό - στο στρατόπεδο των «κιτρινόμαυρων» και κουβέντες έχουν γίνει για λογαριασμό του και είναι μια περίπτωση που δεδομένα αρέσει στην ΑΕΚ.

Κάνοντας rewind στο χρόνο, θα θυμηθούμε πως ο ίδιος ποδοσφαιριστής έκανε πρόβες με τη φανέλα του Ολυμπιακού τον Δεκέμβριο του 2017.

Οι Πειραιώτες είχαν έρθει σε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του Αστέρα (Καϋμενάκης – Μπάκος) τόσο για την δική του απόκτηση, όσο και του Ιγκόρ Σίλβα, με το συνολικό κόστος και των δύο μεταγραφών να φτάνει στο 1,5 εκατ. ευρώ.

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός μετακόμισε άμεσα και συγκεκριμένα τον Γενάρη του 2018 στο λιμάνι, ενώ η συμφωνία για τον Πασαλίδη προέβλεπε την μεταπήδηση στο Ρέντη το καλοκαίρι του 2018.

Κάτι που ουδέποτε τελικώς συνέβη.

Κι αυτό διότι, στην πορεία φέρονται να «τσαλακώθηκαν» άσχημα - σύμφωνα με τον αστικό μύθο – οι σχέσεις των δύο ομάδων, με αποτέλεσμα να τιναχτεί στον…αέρα η συμφωνία για την μεταγραφή του Πασαλίδη στον Ολυμπιακό και ο νεαρός στόπερ να μην ρίξει άγκυρα στο λιμάνι.

Τον Φεβρουάριο του΄18 στέλεχος του Αστέρα Τρίπολης φέρεται να βρέθηκε στα γραφεία της Πλατείας Αλεξάνδρας, προκειμένου να ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες της ακύρωσης της μεταγραφής του Πασαλίδη στον Ολυμπιακό.

Ο ποδοσφαιριστής παρέμεινε «αμετάθετος» στην Τρίπολη, χωρίς ωστόσο να σταματήσει να παίζει το όνομά του για μια δυνατή…προαγωγή.

Το αν αυτή θα έρθει για λογαριασμό της ΑΕΚ ή κάποιας άλλης ομάδας, ο χρόνος θα το δείξει.