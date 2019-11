View this post on Instagram

В Астрахани «Легион-Динамо» (в желтой форме) встречался с лидером турнира местным «Волгарем», который в этом сезоне дома очков не терял. Команды сыграли вничью - 1:1. А после окончания матча случилась грандиозная потасовка прямо на поле с участием игроков обеих команд. Как сообщили ТАСС в МВД по Астраханской области, болельщики в драке не участвовали, их не пустили на поле, задержанных за нарушение общественного порядка не было. По данным источника агентства, никто в драке не пострадал. Ожидается, что инцидент рассмотрит контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.