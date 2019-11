To PAOK TV συναντά τις κορυφαίες εταιρείες του κόσμου

Στη Μαδρίτη θα βρεθούν οι άνθρωποι του Δικεφάλου καθώς το PAOK TV θα δώσει το παρών στο απόλυτα εξειδικευμένο event που αφορά τις αθλητικές ψηφιακές πλατφόρμες.

Στο εν λόγω συνέδριο συμμετέχουν όλοι οι leaders του χώρου, με τους ιθύνοντες του ΠΑΟΚ να δημιουργούν έναν κύκλο επαφών και συναντήσεων με κορυφαία στελέχη εταιρειών με φόντο την αναβάθμιση των υπηρεσιών του PAOK TV.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

Η τηλεόραση αλλάζει. Η τεχνολογία διαμορφώνει ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό με τις ψηφιακές πλατφόρμες να ορίζουν τις εξελίξεις και να μονοπωλούν το ενδιαφέρον της τεράστιας αυτής αγοράς. Ο αθλητισμός κατέχει μεγάλο μερίδιο της… πίτας και αυτές τις μέρες όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Μαδρίτη.

Εκεί διεξάγεται το Sports OTT Summit, το κορυφαίο κι απόλυτα εξειδικευμένο event για τις αθλητικές ψηφιακές πλατφόρμες, στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι leaders του χώρου. Εταιρείες όπως η Google, το Facebook, το NBA, η Formula 1, η UEFA, η La Liga, το YouTube, η Amazon και πάροχοι αθλητικού περιεχομένου όπως το Dazn, το BBC, η Movistar, το Eurosport, το Canal+, το BT Spοrt.

To «παρών» στο Sports OTT Summit θα δώσει και το PAOK TV. Την μοναδική ψηφιακή πλατφόρμα στον ελληνικό αθλητισμό θα εκπροσωπήσουν ο New Media Director του συλλόγου, Παναγιώτης Αρωνιάδης και ο IT Manager, Νίκος Σακελλαρίου που θα έχουν επαφές και συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιρειών στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του PAOK TV.