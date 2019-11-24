LIVE LIVE 24-11-2019 16:00 BORDEAUX 0 0 <% getScoreHome(660312) %> <% getScoreAway(660312) %> AS MONACO Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Bordeaux - AS Monaco ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ LIGUE 1 Στην Μπορντό ο πόθος του Ολυμπιακού 30-08-2019 18:59 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIGUE 1 Ο Μήτρογλου βάζει τη Μαρσέιγ σε θέση Champions League (vid) 07-10-2018 20:36 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIGUE 1 Ανατροπή και... ξέφυγε η Μονακό 02-03-2018 23:45 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΑΛΛΙΑΣ «Μαύρος» Δεκέμβριος για Ζαρντίμ (vid) 16-12-2015 20:21 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ