Fans Man of the Match ο Μίσιτς με την... μπαλωθιά στο Ηράκλειο

Το βραβείο του Fans Man of the Match για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο, κατέκτησε ο Γιόζιπ Μίσιτς, αφού οι οπαδοί του Δικεφάλου τον ανέδειξαν ως τον πολυτιμότερο του αγώνα.

Αναλυτικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

Ο Γιόσιπ Μίσιτς αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στον ΟΦΗ στο Γεντί Κουλέ για την 10η αγωνιστική της Super League 2019-20.

Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο εξαιρετικός φετινός ΟΦΗ είναι μία δυσκοκατάβλητη ομάδα, πάντα επικίνδυνη στο επιθετικό κομμάτι. Ο ΠΑΟΚ όμως ήταν αποφασισμένος. Ο Δικέφαλος δεν άφησε περιθώρια στους Κρητικούς, έκανε μία εξαιρετική εμφάνιση και το τελικό 0-1 τον αδικεί βάσει εικόνας, καθώς έχασε πολλές ευκαιρίες για περισσότερα τέρματα.

Από τους κορυφαίους του αγώνα ήταν ο Γιόσιπ Μίσιτς. Ο Κροάτης μέσος έκανε μία πληθωρική εμφάνιση μέσα στο Γεντί Κουλέ. Έτρεξε πολύ, ήταν άψογος αμυντικά και πραγματικά απολαυστικός στο επιθετικό κομμάτι. Δημιούργησε πολλές ευκαιρίες, η μπάλα περνούσε συνεχώς από τα πόδια του και στο φινάλε αποδείχθηκε καθοριστικός, καθώς το πανέμορφο γκολ που σημείωσε ήταν αυτό που έκρινε την αναμέτρηση.

Η ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match ήταν τυπική, καθώς ήταν εύκολο να προβλεφθεί το αποτέλεσμα. Ο Μίσιτς συγκέντρωσε ένα ηγεμονικό 86,07% και κατέκτησε έναν ακόμα ατομικό τίτλο.