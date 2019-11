Στις ακαδημίες της Ζάλτσμπουργκ ο Συλαϊδόπουλος

View this post on Instagram

Ο προπονητής της ομάδας Νέων του Παναθηναϊκού, Σωτήρης Συλαϊδόπουλος ήταν προσκεκλημένος για πέντε ημέρες στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Red Bull Salzburg προκειμένου να παρακολουθήσει τον τρόπο λειτουργίας μιας εκ των κορυφαίων ακαδημιών της Ευρώπης την τελευταία δεκαετία (προ διετίας κατέκτησε το Uefa Youth League). Στο διάστημα αυτό είχε συναντήσεις με τον προπονητή της πρώτης ομάδας, Jesse March και τους Manfred Pamniger (υπεύθυνος λειτουργίας της Ακαδημίας) και Frank Kramer (συντονιστής Ακαδημίας). #Panathinaikos #PanathinaikosAcademy #Panathinaikosaboveall