Can I be me?

Η λύση ήρθε από την Μπενεβέντο. Μια ομάδα-θαύμα για μερικά χρόνια, μια ομάδα όπου ο Αμάτο Τσιτσιρέτι θα ζούσε το δικό του θαύματα. Πρώτη σεζόν και άνοδος από τη Serie C με έξι γκολ και εννέα ασίστ. Δεύτερη σεζόν και άνοδος από τη Serie B με έξι γκολ και 15 (!!) ασίστ. Τρίτη σεζόν και επιτέλους ο Ιταλός επιθετικός φτάνει να παίξει στη Serie A. Το παγκοσμίου φήμης Καμπιονάτο. Ντεμπούτο και γκολ απέναντι στη Σαμπντόρια. Ακόμα ένα γκολ απέναντι στην Τορίνο. Κι εκεί κάπου άρχισε πάλι ο εφιάλτης των δανεισμών. Πήγε στην Πάρμα για έξι μήνες, υπέγραψε συμβόλαιο ζωής και καριέρας στη Νάπολι το καλοκαίρι του 2018, όμως ουδέποτε κέρδισε την εμπιστοσύνη του Κάρλος Αντσελότι. Στην πρώτη του σεζόν έπαιξε έξι ματς, ενώ φέτος υποβιβάστηκε στην ομάδα νέων, με τον εξάμηνο δανεισμό στην Άσκολι το πρώτο μισό του 2019 να μην του προσφέρει κάτι αγωνιστικά.

