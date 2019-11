Μοράτα: «Ήθελα να φύγω τρέχοντας από την Τσέλσι»

🎙💭 @AlvaroMorata en @partidazocope



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 "En Chelsea estaba en una situación límite, quería irme lo más lejos posible"



👀 “Mis compañeros me miraban y creían que yo no iba a hacer nada bueno”



📱 "He llegado a tirar el teléfono contra la pared tras los partidos"#PartidazoCOPE pic.twitter.com/8iuWapAuSY