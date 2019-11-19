LIVE LIVE 19-11-2019 21:45 ΣΚΩΤΙΑ 0 0 <% getScoreHome(658549) %> <% getScoreAway(658549) %> ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Σκωτία - Καζακστάν ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ EURO Χάνει τους αγώνες με Κύπρο και Καζακστάν ο ΜακΤόμινει 11-11-2019 01:34 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ EURO Εντός έδρας ήττα για την Κύπρο 16-11-2019 17:52 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ EURO Γκολάρα του Κρίστι απέναντι στην Κύπρο (vid) 16-11-2019 16:35 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE EURO ΚΥΠΡΟΣ 0 <% getScoreHome(657664) %> ΣΚΩΤΙΑ 0 <% getScoreAway(657664) %> EURO Εκανε το 8x8 με 30-1 γκολ το Βέλγιο! 13-10-2019 18:02 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ