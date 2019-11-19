MENU
LIVE LIVE
Σλοβακία
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
0 0
<% getScoreHome(658543) %> <% getScoreAway(658543) %>
Αζερμπαϊτζάν
ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ

Σλοβακία - Αζερμπαϊτζάν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

EURO

Πρoκριματικά Euro 2020: Ουγγαρία, Ουαλία και Σλοβακία για ένα «εισιτήριο»

0
FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
EURO

Λαχτάρησε η Ολλανδία, πρόκριση για Γερμανία, Κροατία (vids)

0
FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
EURO

Αλλοίωση αποτελέσματος! Πρωτοφανές σκάνδαλο με γκολ που ακυρώθηκε στο Ουγγαρία - Αζερμπαϊτζάν (vid)

0
FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
EVENTS