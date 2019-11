Το μήνυμα επιστροφής από Βαρέλα-Μαουρίσιο και το... όνειρο του Ζαμπά (pics)

View this post on Instagram

Sabe aquele sonho? Não desiste dele. Segue com os seus propósitos. Com a sua luta. Com a sua fé. Não ligue para o que vão dizer. Para o que dizem agora. Se você acredita e quer, você já tem força suficiente para caminhar. Os outros só são espectadores. Acorde com vontade e levante com as suas verdades estampadas no peito que eu tenho certeza; Deus preparou coisas lindas para você. 🙏🏼 Eu tenho um sonho 💭⚽️🤫