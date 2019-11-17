MENU
LIVE LIVE
EURO
Λουξεμβούργο
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
0 0
<% getScoreHome(657709) %> <% getScoreAway(657709) %>
Πορτογαλία
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Λουξεμβούργο - Πορτογαλία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

EURO

Αλί Νταεΐ: «Ο Ρονάλντο μπορεί να σπάσει το ρεκόρ μου»

0
FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
EURO

Ήρθε από τη... στρατόσφαιρα! Διαλύει κάθε ρεκόρ ο Κριστιάνο Ρονάλντο (vids)

0
FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
EVENTS