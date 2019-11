ΠΑΟΚ: Fans Man of the Match ο Βιεϊρίνια

Τον Αντελίνο Βιεϊρίνια ανέδειξαν ως Fans Man of the Match οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ μετά από σχετική ψηφοφορία, για την εμφάνιση που πραγματοποίησε κόντρα στον Παναθηναϊκό για την ένατη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 1.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Ο Αντελίνο Βιεϊρίνια αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Τούμπας για την 10η αγωνιστική της Super League 2019-20.

Ήταν ένα σκληρό ντέρμπι. Ο Παναθηναϊκός με ένα γκολ στο φινάλε του κάθε ημιχρόνου έφερε τον ΠΑΟΚ με την πλάτη στον τοίχο. Ο Δικέφαλος όμως έχει μάθει εδώ και πολύ καιρό να μην χάνει. Έτσι και αυτή τη φορά. Το τελικό 2-2 έφερε απογοήτευση στις τάξεις της ομάδας, καθώς χάθηκαν δύο βαθμοί στη μάχη του τίτλου, αλλά όλοι έμειναν ικανοποιημένοι με τον χαρακτήρα των παικτών που πάλεψαν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης.

Απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα, ο Αντελίνο Βιεϊρίνια . Ο αρχηγός πήρε για πρώτη φορά ένα ολόκληρο ημίχρονο από τον Αμπέλ Φερέιρα και φρόντισε να τον δικαιώσει για την επιλογή του. Ο Πορτογάλος άσος πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας και ήταν γενικά εξαιρετικός στο δεύτερο μέρος, με μία ηγετική εμφάνιση.

Η ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στους Πράσινους είχε περισσότερο διαδικαστικό χαρακτήρα. O The Leader συγκέντρωσε το σχεδόν το 85% των ψήφων και κατέκτησε τον πρώτο του ατομικό τίτλο για τη φετινή σεζόν.