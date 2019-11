Σκέψεις να μετακομίσει στις ΗΠΑ ο τελικός του Champions League το 2024

Η UEFA σκέφτεται να διοργανώσει τον τελικό του Champions League του 2024 στη Νέα Υόρκη.

Ο τελικός του Champions League δεν έχει διεξαχθεί ποτέ εκτός Ευρώπης, όμως πλέον είναι ένα σοβαρό ενδεχόμενο. Όπως αποκαλύπτει το «the Morning Consult», η UEFA σκέφτεται να αξιοποιήσει το άνοιγμα της στην αγορά των ΗΠΑ και να διοργανώσει τον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής ευρωπαϊκής διοργάνωσης στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Έτσι, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το Champions League μπορεί να μετακομίσει στη Νέα Υόρκη και στο MetLife Stadium του New Jersey, έδρα των ομάδων του NFL, New York Giants και New York Jets.

