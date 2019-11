Εγώ βλέπω… 1 βαθμό

Καλές οι τιμητικές εμφανίσεις, αλλά ο Ολυμπιακός έχει έναν βαθμό και παλεύει να «ξεφύγει» από την ΑΕΚ του Ουζουνίδη. Γράφει ο Χρ. Σταθόπουλος.

Έχουμε και λέμε, αντί άλλου χρονοβόρου προλόγου που ούτε την ουσία θα αλλάξει, ούτε θα προσθέσει κάτι στην κουβέντα: 27-3 οι τελικές προσπάθειες (σ.σ. η Μπάγερν πρώτη στους αριθμούς που ακολουθούν), 65%-35% κατοχή μπάλας, 713-337 οι πάσες και 608-227 οι σωστές μεταβιβάσεις, ενώ οι Γερμανοί έτρεξαν 114,7 χλμ. και οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού έτρεξαν 111,7 χλμ.

Τα λόγια, λοιπόν, είναι περιττά όταν διαβάζει κανείς τη στατιστική απεικόνιση του αγώνα στο Μόναχο και είναι από τις φορές εκείνες που οι αριθμοί λένε την αλήθεια χωρίς να αμφισβητείται το παραμικρό.

Πατώντας, άλλωστε, σε αυτό εδώ το λινκ, θα δείτε μαζεμένα όλα τα στιγμιότυπα του ματς και θα θυμηθείτε/παρακολουθήσετε την τιτάνια προσπάθεια του Ζοσέ Σα, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος των ερυθρολεύκων. Κι όταν ο γκολκίπερ μιας ομάδας είναι ο κορυφαίος, ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτή η… διάκριση. Κατηφόρα το γήπεδο από το πρώτο λεπτό, αν και είχε μία έκλαμψη η ομάδα του Μαρτίνς στο 16’ με τον Ραντζέλοβις, αλλά… that was it.

Μετά η «τσόχα» έγειρε, οι πρωτοπόροι της Superleague δεν μπορούσαν να αλλάξουν περισσότερες από δύο πάσες και δεν απείλησαν ποτέ. Και για άλλη μια φορά ο Σεμέδο χάνει παίκτη και ανοίγει το σκορ. Ναι, αλλά τι παίκτη, θα μου πείτε. Για τέτοια ματς όμως κάνεις μεταγραφές τύπου Σεμέδο και όχι για τη Λαμία και την Τρίπολη.

Βοήθειες δεν ήρθαν ούτε από τον άξονα, ούτε από τα πλάγια μπακ. Οι Βαυαροί κατέβαιναν σαν τις ορδές των Βαρβάρων και η εικόνα του τέταρτου αγώνα στον όμιλο, αντικατοπτρίζεται πλήρως στη δήλωση του Πέδρο Μαρτίνς, ο οποίος είπε «ευτυχώς που ο Σα ήταν τόσο καλός».

Κάτι τελευταίο για τον Πορτογάλο τερματοφύλακα: από την ημέρα που ο Ολυμπιακός αποφάσισε να τον αγοράσει, στις 15 Μαϊου, έγραψα ότι οι Πειραιώτες βάζουν γερά θεμέλια για επιστροφή στην κορυφή κι έχω γράψει κατ’ επανάληψη πως ο Σα είναι ο κορυφαίος κίπερ στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή. Όπως είδαμε, όμως, και στην Ξάνθη και στην Allianz Arena, αυτό δεν είναι αρκετό.

Τι κρατάμε λοιπόν; Ότι η ήττα στο Βελιγράδι ίσως αποδειχθεί αυτοκτονία, ότι δικαιώνεται η διοίκηση που έχει υπερτονίσει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στο ελληνικό πρωτάθλημα, μιας και η βαθμολογία του «τσουλού» είναι σκέτη απογοήτευση. Προσωπικά, αυτό κρατώ: ότι ο Ολυμπιακός με την πολύ καλή ομάδα που έχει εφέτος, με το ανάστημα που όρθωσε πριν 15 βράδια στο Φάληρο κόντρα στους Γερμανούς, με την ισοπαλία 2-2 κόντρα στην Τότεναμ και όσα διθυραμβικά έχουν ακολουθήσει τους δύο αυτούς αγώνες, έχει μαζέψει μόλις έναν βαθμό έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές. Είναι μία από τις χειρότερες επιδόσεις των ερυθρολεύκων στην Τσάμπιονς Λιγκ παρουσία τους ever και τώρα πηγαίνουν στο Λονδίνο για να γράψουν εκεί την ιστορία που ανέφερε την Τρίτη το βράδυ ο τεχνικός των Πειραιωτών, με την ελπίδα όλα να έρθουν κατ’ ευχήν, ώστε στον τελικό της χρονιάς κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα να θέλουν μόνο νίκη και όχι νίκη με σκορ.

Αυτή τη φορά, λοιπόν, δε χωράνε πανηγυρισμοί για την τιμητική ήττα. Τώρα οι… τιμές πρέπει να αποδοθούν στο έμβλημα της ερυθρόλευκης και αυτή η (πολύ καλή) ομάδα του Ολυμπιακού να μην τερματίσει ένα βαθμό πάνω από την ΑΕΚ του Ουζουνίδη πέρυσι.