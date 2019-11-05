Την Πέμπτη 7/11 απολογείται ο Σάββας Θεοδωρίδης

Για την Πέμπτη 7/11 κλήθηκε σε απολογία από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, ο Σάββας Θεοδωρίδης.
Στον επίτιμο πρόεδρο του Ολυμπιακού έχει ασκήσει πειθαρχική δίωξη ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας Κωνσταντίνος Σιμιτζόγλου, για τις εμπρηστικές δηλώσεις που είχε κάνει πρόσφατα μιλώντας ακόμη και για «στημένο» πρωτάθλημα, και απειλείται με πρόστιμο από 10.000 ευρώ μέχρι και 50.000 ευρώ.
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 07/11/2019, 16.00
1. ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ – ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2019 -2020 της 20/10/2019
Κλήση: Σωματείο ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ
(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)
2. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΕΠΙΤIΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
3. ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ- ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2019 -2020 της 30/10/2019
Κλήση: ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
Κλήση: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΝΗΣ. Εκπρόσωπος ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ 1891
Κλήση: ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
4. ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ ΑΟ
ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2019 -2020 της 29/10/2019
Κλήση: ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
5. ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΑΕΠΣ – ΠΑΕ ΛΑΜΙΑ 1964
ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2019 -2020 της 31/10/2019
Κλήση: Σωματείο ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΑΕΠΣ
6. ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΣ 2019 – ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ΑΕ
ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2019 -2020 της 30/10/2019
Κλήση: Σωματείο ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΣ 2019
7. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΡΝΗΣ – ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΥΛΗΣ
ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2019-2020 της 27/10/2019
Κλήση: Σωματείο ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
Κλήση: Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ. Προπονητή Τερματοφυλάκων «ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ»
8. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ- ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΠΟ
ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2019-2020 της 27/10/2019
Κλήση: Σωματείο ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ
9. ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2019 -2020 της 27/10/2019
Κλήση: ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ
10. ΚΙΘΑΙΡΩΝ – ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ
ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2019 -2020 της 27/10/2019
Κλήση: ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ
Κλήση: ΣΕΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Διερμηνέας σωματείου ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ
11. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ – ΑΟ ΣΕΛΛΑΝΩΝ
ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2019 -2020 της 27/10/2019
Κλήση: Σωματείο ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ
12. ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2019 -2020 της 27/10/2019
Κλήση: Σωματείο ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
13. ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΣ
ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2019 -2020 της 03/11/2019
Κλήση: Σωματείο ΑΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
14. ΚΑΒΑΛΑ 86 – ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ
ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2019 -2020 της 03/11/2019
Κλήση: Σωματείο ΔΟΞΑ ΡEΤΖΙΚΙ