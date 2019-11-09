LIVE LIVE 09-11-2019 14:30 CHELSEA F.C. 0 0 <% getScoreHome(655095) %> <% getScoreAway(655095) %> CRYSTAL PALACE FC Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Chelsea F.C. - Crystal Palace FC ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ PREMIER LEAGUE «Καλοβλέπει» Ζιρού η Κρίσταλ Πάλας 22-10-2019 04:46 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ EUROPA LEAGUE Στην Κρίσταλ Πάλας ο Κέιχιλ! (pic) 05-08-2019 23:28 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ PREMIER LEAGUE Εγκαίνια με το δεξί για Τότεναμ (vids) 03-04-2019 23:38 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ PREMIER LEAGUE Στην Τσέλσι το λονδρέζικο ντέρμπι, το χρέος της η Γιουνάιτεντ 28-02-2019 00:11 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ PREMIER LEAGUE Ιστορική ξεφτίλα για Τσέλσι! (vid) 30-01-2019 23:36 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ