Πολυτιμότερος ο Λημνιός κόντρα στον Βόλο

Τον Δημήτρη Λημνιό ανέδειξε ο κόσμος του ΠΑΟΚ ως τον κορυφαίο στην αναμέτρηση της προηγούμενης αγωνιστικής κόντρα στον Βόλο, ενώ ακολούθησαν οι Γιαννούλης και Στοχ.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Ο Δημήτρης Λημνιός αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στο ΝΠΣ Βόλος στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για την 8η αγωνιστική της Super League 2019-20.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε τις καλές εμφανίσεις και έφυγε με το διπλό από την έδρα του ΝΠΣ Βόλος, επικρατώντας με 0-2 των νεοφώτιστων. Ο Δικέφαλος μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι, κυριάρχησε από το πρώτο λεπτό χωρίς να δώσει δικαιώματα στον αντίπαλο και πήρε μία σημαντική νίκη.

Εκ των κορυφαίων της ομάδας του Αμπέλ Φερέιρα ήταν ο Δημήτρης Λημνιός. Ανήμερα της ονομαστικής του γιορτής ο νεαρός εξτρέμ ήταν απολαυστικός. Σκόραρε σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, με κεφαλιά και πάλι, κέρδισε το πέναλτι για το 0-2 και ήταν μόνιμη πηγή κινδύνου για την αντίπαλη άμυνα.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match του αγώνα που διεξήχθη μέσω paokfc.gr και PAOK FC Official App ο Λημνιός συγκέντρωσε το 60,62% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Δημήτρη Γιαννούλη που μοίρασε και πάλι ασίστ και στην τρίτη τους Μίροσλαβ Στοχ και Ντιέγκο Μπίσεσβαρ που έκαναν πολλή δουλειά στο γήπεδο.