MENU
LIVE LIVE
EUROPA LEAGUE
SS Lazio
SS LAZIO
0 0
<% getScoreHome(654083) %> <% getScoreAway(654083) %>
Celtic
CELTIC

Λάτσιο - Σέλτικ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

EUROPA LEAGUE

Οπαδοί της Λάτσιο μαχαίρωσαν στη Ρώμη φίλους της Σέλτικ (vid)

0
FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

Με... κρεμασμένο Μουσολίνι απάντησαν οι οπαδοί της Σέλτικ σε αυτούς της Λάτσιο (pics)

0
FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
EUROPA LEAGUE

To εντυπωσιακό «You' ll never walk alone» των οπαδών της Σέλτικ (vid)

0
FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
EVENTS