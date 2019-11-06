MENU
LIVE LIVE
CHAMPIONS LEAGUE
Cosmote Sport 7
Bayer 04 Leverkusen
BAYER 04 LEVERKUSEN
0 0
<% getScoreHome(653758) %> <% getScoreAway(653758) %>
Atlético Madrid
ATLÉTICO MADRID

Μπάγερ Λεβερκούζεν - Ατλέτικο Μαδρίτης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

EVENTS