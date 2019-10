Τα εισιτήρια της ΑΕΚ για το ματς με τον Ατρόμητο

Η ΠΑΕ ΑΕΚ με ανακοίνωσή της ενημέρωσε σχετικά με τις τιμές αλλά και τους τρόπους διάθεσης των εισιτηρίων της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο την Κυριακή στο ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία το ηλεκτρονικό εισιτήριο και οι πωλήσεις μέσω των καταστημάτων PUBLIC για τον αγώνα του πρωταθλήματος Super League Ελλάδα ΑΕΚ- Ατρόμητος την Κυριακή 3/11 στις 19:30 και λειτουργεί από την επίσημη ιστοσελίδα μας, www.aekfc.gr, όλο το 24ωρο.



Πατήστε ΕΔΩ για να αγοράσετε το εισιτήριό σας



Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίου από την ιστοσελίδα www.ticketmaster.gr ή και τηλεφωνικά στο 210-8938111, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Ticketmaster Hellas, το οποίο λειτουργεί Δευτέρα με Κυριακή 09:00-21:00 (εκτός αργιών), για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των φιλάθλων. Οι πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές) και ολοκληρώνονται μιάμιση ώρα πριν την έναρξη κάθε αγώνα.



-Η ηλεκτρονική πώληση αφορά εκτός από τα κανονικά εισιτήρια ενηλίκων, και τα ΠΑΙΔΙΚΑ εισιτήρια στις θύρες 5, 9 και 13. Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές) και πρόκειται να ολοκληρωθεί μιάμιση ώρα πριν την έναρξη κάθε αγώνα.



-Αντίστοιχα, η πώληση μέσω των καταστημάτων PUBLIC αφορά, εκτός από τα κανονικά εισιτήρια ενηλίκων, και τα ΠΑΙΔΙΚΑ εισιτήρια στις θύρες 5, 9 και 13. Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με μετρητά και με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές) και πρόκειται να ολοκληρωθεί μιάμιση ώρα πριν την έναρξη κάθε αγώνα.



-Η ηλεκτρονική πώληση (internet), η πώληση μέσω των καταστημάτων PUBLIC καθώς και με τον νέο τρόπο πώλησης από την Ticketmaster Hellas αφορά τις θύρες 3, 5, 7, 9, 11, 13, 29, 33 και τη θύρα των επισήμων (VIP).



ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ΘΥΡΑ



Θύρες 1, 35: 10€

Θύρες 3, 33: 10€ (Παιδικά 5€)

e-σιτήρια Θύρα 5: 12€ (Παιδικά 4€) – μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πώλησης και από τα καταστήματα PUBLIC

Θύρες 7, 11, 13: 15€ (Παιδικά 5€)

Θύρα 9: 20€ (Παιδικά 10€)

Θύρα 23: 15€ – DEALS FOR U - μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πώλησης με προσφορά 2 εισιτηρίων στην τιμή του ενός

Θύρα 29: 25€ (Παιδικά 15€)

Θύρα επισήμων: 80€ (Παιδικά 30€) – παρέχεται δωρεάν θέση στάθμευσης στο parking P4 (είσοδος από Πύλη Β) με την επίδειξη του εισιτηρίου για τη θύρα των επισήμων.



Η ΠΑΕ ΑΕΚ υπενθυμίζει στους φιλάθλους της τα εξής:



- Για την αγορά κάθε ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ εισιτηρίου (ενηλίκων) είναι υποχρεωτική η Κάρτα Φίλου ΑΕΚ υπέρ της Ερασιτεχνικής (με εξαίρεση τη θύρα 23 – αγορές DEALS FOR YOU μέσω ίντερνετ), την οποία μπορούν να αγοράσουν είτε από το internet από το site της Ερασιτεχνικής www.aek.gr είτε από τα καταστήματα PUBLIC, είτε από το τηλεφωνικό κέντρο της Ticketmaster Hellas, είτε από τα εκδοτήριά μας κατά την αγορά των εισιτηρίων. Το κόστος της Κάρτας Φίλου ΑΕΚ είναι 10 ευρώ.



-Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου (και για τα ΠΑΙΔΙΚΑ εισιτήρια).



-Τα παιδικά εισιτήρια (τονίζουμε ότι και αυτή τη χρονιά ΔΕΝ χρειάζεται η αγορά Κάρτας Φίλου για τα παιδικά και τα ΑΜΕΑ εισιτήρια) θα προπωλούνται, μαζί με τα εισιτήρια ΑΜΕΑ (10 ευρώ), τις ημέρες της προπώλησης στο εκδοτήριο του σταθμού ΗΣΑΠ «Ειρήνη», ενώ την ημέρα του αγώνα θα πωλούνται σε όλα τα εκδοτήρια. Εκτός βεβαίως από τα παιδικά εισιτήρια για τις θύρες 5, 9 και 13, που θα πωλούνται μέσω της ηλεκτρονικής πώλησης, του δικτύου καταστημάτων PUBLIC και του νέου τρόπου πώλησης από την Ticketmaster Hellas.



-Τα ΠΑΙΔΙΚΑ εισιτήρια μπορούν να προμηθεύονται τα παιδιά από 11 έως και 17 ετών. Απαγορεύεται η πώληση εισιτηρίου σε ανηλίκους και γι’ αυτό το λόγο παιδικά εισιτήρια θα μπορούν να προμηθευτούν μόνο ενήλικοι που αγοράζουν κανονικό εισιτήριο ή είναι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας.



- Η είσοδος για τα παιδιά έως 10 ετών είναι ελεύθερη (συμπεριλαμβάνεται και το έτος γέννησης 2009), με μόνη προϋπόθεση οι συνοδοί των παιδιών άνω των 8 ετών να έχουν μαζί τους οποιοδήποτε πιστοποιητικό που αποδεικνύει την ηλικία του παιδιού.



-Όλοι οι φίλαθλοι άνω των 15 ετών υποχρεούνται να προσκομίζουν την ταυτότητά τους κατά την πρόσβαση στο γήπεδο.



-Η πληρωμή στα εκδοτήρια γίνεται μόνο με ΜΕΤΡΗΤΑ για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση των φιλάθλων.



ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ - ημέρες και ώρες λειτουργίας



Η προπώληση των εισιτηρίων θα γίνει στο εκδοτήριο του σταθμού ΗΣΑΠ «Ειρήνη» την Παρασκευή 01/11 και το Σάββατο 02/11 από τις 10:00 έως τις 17:00.



Την Κυριακή 03/11, ημέρα του αγώνα, τα εκδοτήρια θα λειτουργήσουν ως εξής:

• σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη» από τις 10:00 έως και 15’ μετά την έναρξη του αγώνα

• Λ. Κύμης από τις 17:00 έως και 15’ μετά την έναρξη του αγώνα

• εκδοτήριο θύρας 12 από τις 17:00 έως και 20’ μετά την έναρξη του αγώνα