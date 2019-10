«Επίθεση» στην UEFA για την ποινή στη Βουλγαρία

Έντονες αντιδράσεις και αυστηρή κριτική στην UEFA, προκάλεσε η ποινή στην Βουλγαρία για τα ρατσιστικά επεισόδια στον προκριματικό αγώνα του Euro 2020 με την Αγγλία (0-6) στις 15 Οκτωβρίου.

Όπως είναι γνωστό η Βουλγαρία θα πρέπει να παίξει χωρίς θεατές δύο παιχνίδια (την τιμωρία στο δεύτερο θα εκτίσει σε δύο χρόνια) για την ρατσιστική συμπεριφορά των οπαδών της, στους παίκτες της Αγγλίας, ενώ της επιβλήθηκε και πρόστιμο 75.000 ευρώ.

Το παιχνίδι στη Σόφια σταμάτησε δύο φορές και θα μπορούσαν οι Άγγλοι να είχαν αποχωρήσει, αλλά επέλεξαν να παίξουν.



Οι γηπεδούχοι είχαν ήδη κλείσει ορισμένες εξέδρες γι αυτόν τον αγώνα λόγω προηγούμενης ρατσιστικής συμπεριφοράς. Από τις 46.340 θέσεις στο στάδιο Vasil Levski στη Σόφια, οι 5.000 έκλεισαν για το παιχνίδι με την Αγγλία, ενώ 3.000 έπρεπε να κλείσουν για το τελευταίο προκριματικό παιχνίδι του Euro 2020 κατά της Τσεχίας στις 17 Νοεμβρίου, αλλά ο αγώνας αυτός τώρα θα γίνει χωρίς φιλάθλους.



Η συμπεριφορά των οπαδών της Βουλγαρίας περιελάμβανε ναζιστικούς χαιρετισμούς και ήχους μαϊμούς. Ήδη οι Βούλγαροι είχαν προχωρήσει σε ρατσιστικές συμπεριφορές εναντίον της Τσεχίας και του Κοσσυφοπεδίου τον Ιούνιο.



Όμως η ποινή που επέβαλε η UEFA επικρίθηκε έντονα από την αντι-ρατσιστική φιλανθρωπική οργάνωση Kick It Out, τον οργανισμό Fare κατά των διακρίσεων και τον σύνδεσμο επαγγελματιών ποδοσφαιριστών της Αγγλίας (PFA).



Το Kick It Out δήλωσε ότι «απογοητεύτηκε, αλλά δεν εκπλήσσεται» από την τιμωρία της UEFA, προσθέτοντας ότι «έχασε την ευκαιρία να στείλει ένα ασυμβίβαστο μήνυμα για τον ρατσισμό και τις διακρίσεις». «Η ποινή δεν λειτουργεί σαφώς, και αφήνει στα θύματα ελάχιστη πίστη σχετικά με την ικανότητά της ομοσπονδίας να αποτρέπει καταχρηστική συμπεριφορά», ανέφερε ο Kick It Out. «Πιστεύουμε ότι η όλη πειθαρχική διαδικασία της UEFA ως απάντηση στις φυλετικές διακρίσεις θα πρέπει να αναθεωρηθεί και πρέπει να παροτρύνουμε για την εξήγηση της διαδικασία λήψης αποφάσεων πίσω από τις ποινές τους για περιστατικά διακρίσεων».