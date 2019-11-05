LIVE LIVE CHAMPIONS LEAGUE 05-11-2019 22:00 BORUSSIA DORTMUND 0 0 <% getScoreHome(653429) %> <% getScoreAway(653429) %> INTER MILAN Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Μπορούσια Ντόρτμουντ - Ίντερ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ CHAMPIONS LEAGUE Ματσάρες σε Λονδίνο και Ντόρτμουντ 05-11-2019 09:33 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ CHAMPIONS LEAGUE Καθάρισε η Μπαρτσελόνα, στο κόλπο η Ιντερ 23-10-2019 23:55 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ CHAMPIONS LEAGUE Χωρίς Ρόις και Αλκάθερ με Ίντερ η Ντόρτμουντ 22-10-2019 17:19 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE CHAMPIONS LEAGUE Cosmote Sport 5 INTER MILAN 0 <% getScoreHome(648606) %> BORUSSIA DORTMUND 0 <% getScoreAway(648606) %> CHAMPIONS LEAGUE Χάνει το ματς με Ντόρτμουντ ο Πικέ 05-11-2019 22:06 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ