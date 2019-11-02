LIVE LIVE SERIE A 02-11-2019 19:00 BOLOGNA FC 0 0 <% getScoreHome(652586) %> <% getScoreAway(652586) %> INTER MILAN Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Μπολόνια - Ίντερ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ SERIE A Η Ίντερ βουλιάζει… (vid) 03-02-2019 21:19 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE SERIE A Γήπεδο: «Τζουζέπε Μεάτσα», Novasports 4 INTER MILAN 0 <% getScoreHome(563591) %> BOLOGNA FC 0 <% getScoreAway(563591) %> SERIE A Τριάρα στην έδρα της Μπολόνια και επιτέλους νίκη για την Ίντερ 01-09-2018 20:57 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ SERIE A Κινείται για Βέρντι η Ίντερ 14-04-2018 13:59 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ SERIE A Η Ίντερ έλυσε τα μάγια! (vids) 11-02-2018 18:01 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ