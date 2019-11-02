MENU
LIVE LIVE
SERIE A
Bologna FC
BOLOGNA FC
0 0
<% getScoreHome(652586) %> <% getScoreAway(652586) %>
Inter Milan
INTER MILAN

Μπολόνια - Ίντερ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

SERIE A

Τριάρα στην έδρα της Μπολόνια και επιτέλους νίκη για την Ίντερ

0
FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
EVENTS