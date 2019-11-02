LIVE LIVE 02-11-2019 18:00 ZENIT 0 0 <% getScoreHome(652584) %> <% getScoreAway(652584) %> CSKA MOSCOW Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Zenit - CSKA Moscow ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Κυπελλούχος η Ζενίτ με «ντόρτια»! (vid) 02-05-2016 18:20 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Απόφαση – σοκ των Ρώσων για τους ξένους προπονητές! 29-10-2015 19:18 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Ο Ιβάνοβιτς έδειξε τις τακτικές της Ζενίτ σε όλο το γήπεδο! (vid) 31-10-2019 14:30 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ CHAMPIONS LEAGUE Τα 5 πιο μαγικά γκολ του Champions League (vid) 24-10-2019 12:36 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ