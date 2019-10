Λίγες ώρες έμειναν για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ! Γεμίζουμε τον Ναό μας και με τη φωνή σας γίνεστε ο 12ος παίκτης μας! ΠΑΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ! / A few hours left for the match against AEK! Let’s fill Karaiskakis and with your voice become our 12th player! LET'S DO THIS!#Olympiacos #Fans pic.twitter.com/3ItZcH8BPg