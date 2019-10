Ο κόσμος του ΠΑΟΚ ψήφισε... Γιόσιπ Μίσιτς

Τον Γιόσιπ Μίσιτς ανέδειξε ο κόσμος του ΠΑΟΚ ως τον κορυφαίο στον αγώνα κόντρα στην Λαμία, που έγινε στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Ο Γιόσιπ Μίσιτς αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στη Λαμία στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για την 8η αγωνιστική της Super League 2019-20.

To παιχνίδι ουσιαστικά κρίθηκε στα πρώτα 11 λεπτά του. Τόσο χρειάστηκε ο Δικέφαλος για να βρει τρεις φορές το δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα και να κλειδώσει ένα εύκολο τρίποντο. Η Λαμία μετά το 3-0 δεν κατάφερε να αντιδράσει, ο ΠΑΟΚ έχασε σωρεία ευκαιρίων, αλλά το σκορ δεν άλλαξε.

Από τους πρωταγωνιστές του αγώνα για μία ακόμα φορά, ο Γιόσιπ Μίσιτς . Ο Κροάτης έκανε και πάλι τα πάντα στο γήπεδο, άνοιξε το σκορ με μακρινό σουτ, μοίρασε σωστά το παιχνίδι, έκανε πολλά κλεψίματα και έτρεξε πολύ.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match του αγώνα που διεξήχθη μέσω paokfc.gr και PAOK FC Official App ο Μίσιτς συγκέντρωσε το 57,36% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Μίροσλαβ Στοχ που πήρε φανέλα βασικού από τον Αμπέλ Φερέιρα και είχε εξαιρετική παρουσία με μία ασίστ και στην τρίτη τον Δημήτρη Λημνιό , που βρήκε δίχτυα για πρώτη φορά στη φετινή Super League.