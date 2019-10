The very first Yachine Trophy nominees list is out!



Alisson Becker🇧🇷@LFC



Manuel Neuer🇩🇪@FCBayern



Ederson 🇧🇷@ManCity



Andre Onana 🇨🇲@AFCAjax



Wojciech Szczesny🇵🇱@juventusfc#ballondor #yachinetrophy



