LIVE LIVE PRIMERA DIVISION 27-10-2019 22:00 CA OSASUNA 0 0 <% getScoreHome(650139) %> <% getScoreAway(650139) %> VALENCIA CF Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Οσασούνα - Βαλένθια ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ PRIMERA DIVISION Η γκολάρα του Παρέχο χάρισε την ισοπαλία στη Βαλένθια 19-10-2019 19:20 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ PRIMERA DIVISION Αγγίζει την κορυφή η Γρανάδα! (vid) 18-10-2019 23:52 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE PRIMERA DIVISION ATLÉTICO MADRID 0 <% getScoreHome(647381) %> VALENCIA CF 0 <% getScoreAway(647381) %>