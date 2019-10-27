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Valencia CF
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Οσασούνα - Βαλένθια

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PRIMERA DIVISION

Η γκολάρα του Παρέχο χάρισε την ισοπαλία στη Βαλένθια

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