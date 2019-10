Η υπόκλιση Βιεϊρίνια σε Κρέσπο και η υπόσχεση που κράτησε (pic)

View this post on Instagram

Υποσχέθηκα πως σε 188 μέρες θα επιστρέψω και όπως κάθε φορά κράτησα την υπόσχεση μου. Για να τα καταφέρω δούλεψα σκληρά έχοντας πάντα δίπλα την στήριξη όλων σας. Και σήμερα ένοιωσα όλη αυτήν την αγάπη προς το πρόσωπο μου και σας Ευχαριστω πολυ για άλλη μια φορά! @a.crespo_v15 ευχαριστω πολυ για την κίνηση σου με το περιβραχιόνιο, έδειξες το ήθος σου σαν παίκτης, σαν άνθρωπος, σαν αρχηγός. Κλείνοντας θελω να ευχαριστήσω όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ για αυτο το διάστημα της αποθεραπείας μου @sakiskapoulas @petros1901 , που ήταν συνεχώς δίπλα μου βοηθώντας για την επάνοδο μου @anestis.aslanidis σε ευχαριστω και εσενα για δευτερη φορα που με υπομονη και επιμονη γυρισα πιο δυνατος #oneteam#onefamily @paok_fc