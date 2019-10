Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 0-1

MATCH REPORT LIVE SUPERLEAGUE 1 Γήπεδο Περιστερίου, TV: ΕΡΤ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0 1 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διαιτητης Τάσος Παπαπέτρου (Αθηνών) Βοηθοι Τρύφων Πετρόπουλος (Αρκαδίας)

Χρήστος Τζιώτζιος (Θράκης) Τεταρτος Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου) Σκορερς 43' Τάσος Χατζηγιοβάνης Κιτρινες καρτες 34' Σωκράτης Διούδης

36' Μπαρτ Σένκεφελντ

56' Εμάνουελ Ινσούα

Ελληνικός, αποφασιστικός και με υπογραφή Χατζηγιοβάνη! Ο Παναθηναϊκός έβγαλε ψυχή, ποιότητα για 45 λεπτά και πήρε τεράστια και δίκαιη νίκη επί του Ατρομήτου με 1-0 που τον βάζει ξανά σε τροχιά πλέι οφ. Φαρδιά πλατιά τη σφραγίδα του Τάσου Χατζηγιοβάνη είχε η αποψινή νίκη του Παναθηναϊκού μέσα στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο - πρώτη μετά τον Δεκέμβρη του 2016 με το γκολ του Μάρκους Μπεργκ -λίγα μόλις 24ωρα μετά την προφορική του συμφωνία με το τριφύλλι για την επέκταση του συμβολαίου του!



Ο ταλαντούχος μεσοεπιθετικός ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου και ο σκόρερ ενός υπέροχου τέρματος, με το οποίο χάρισε το πολυπόθητο τρίποντο στον Παναθηναϊκό (0-1), που επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα και πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα, στον απόηχο του «τέλους» της συνεργασίας με το Νίκο Νταμπίζα. Η νίκη των φιλοξενούμενων ήταν δίκαιη μια και ήταν ανώτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς με τους Περιστεριώτες, οι οποίοι είχαν απογοητευτική εικόνα στο πρώτο ημίχρονο.





Ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα που κυριάρχησε στο πρώτο μισό του ματς, έχοντας πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας και τον πλήρη έλεγχο στο νευραλγικό χώρο της μεσαίας γραμμής.



Η επιστροφή στην ενδεκάδα του Τάσου Χατζηγιοβάνη έκανε τη… διαφορά στο παιχνίδι των πράσινων, καθώς ο ταλαντούχος μεσοεπιθετικός ήταν μόνιμη πηγή κινδύνων για τα μετόπισθεν του Ατρόμητου, που δεν μπορούσε να αναπτυχθεί σωστά και απειλούσε μόνο όταν έβγαινε στο επιθετικό τρανζίσιον μετά από λάθη του τριφυλλιού.



Η ανωτερότητα του Παναθηναϊκού πιστοποιήθηκε με το πανέμορφο γκολ του Χατζηγιοβάνη στο 43’ μετά από πάσα του Μπουζούκη (0-1) ενόσω το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τους φιλοξενούμενους να έχουν διπλάσιες τελικές (έξι έναντι τριών) και υπέρ τους σε ποσοστό 64% την κατοχή της μπάλας.





Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ατρόμητος ανέβασε τις γραμμές του και ταυτόχρονα ο Παναθηναϊκός του έδωσε χώρο, με συνέπεια να επέλθει ισορροπία στην κατοχή της μπάλας, όχι όμως και υποσχόμενες ευκαιρίες από την πλευρά των γηπεδούχων.



Ο Μανούσος στο 70’, από στατική φάση, απώλεσε την καλύτερη στιγμή του Ατρόμητου, τη στιγμή που οι πράσινοι δεν είχαν την ίδια επιθετικότητα στο παιχνίδι τους και έδωσαν περισσότερη έμφαση στην ανασταλτική τους λειτουργία, κλειδώνοντας τη νίκη.

ΠΩΣ ΕΠΑΙΞΑΝ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ SDNA ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 35 Μανδάς 7 /10 55 Ταλόσα 6 /10 44 Ρισβάνης 6 /10 4 Γούτας 6 /10 19 Κιβρακίδης 4 /10 18 Μπαένα 80'’ 5 /10 6 Χαρίσης 7 /10 14 Ανδρούτσος 69'’ 4 /10 7 Ρόσα 61'’ 4 /10 20 Γιακουμάκης 5 /10 9 Μανούσος 6 /10 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 16 Μέγερι 3 Κατράνης 17 Ουγκράι 39 Βέλλιος 61'’ 5 /10 27 Νταβιώτης 69'’ 5 /10 12 Γκάλο 10 Ενσικουλού 80'’ 5 /10 ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ Γιάννης Αναστασίου Ο προπονητής του Ατρόμητου επέλεξε ως σχηματισμό το 4-3-3, επιλέγοντας τον Γιακουμάκη στην κορυφή της επίθεσης αντί του Βέλιου, αλλά και τον Ταλόσα αντί του Κατράνη στο αριστερό άκρο της άμυνας. Οι επιλογές του δεν βγήκαν στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο πήρε τα απαιτούμενα ρίσκα αλλά δίχως αποτέλεσμα. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1 Διούδης 6 /10 3 Ινσούα 6 /10 44 Πούγγουρας 6 /10 5 Σένκεφελντ 7 /10 2 Γιόχανσον 5 /10 21 Κουρμπέλης 75'’ 6 /10 8 Δώνης 7 /10 11 Χατζηγιοβάνης 71'’ 8 /10 10 Ζαχίντ 63'’ 6 /10 18 Μπουζούκης 7 /10 99 Καμπετσής 6 /10 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 27 Κότσαρης 4 Κολοβέτσιος 12 Χατζηθεοδωρίδης 63'’ 5 /10 14 Μολό 19 Περέα 7 Κολοβός 71'’ 5 /10 55 Αλεξανδρόπουλος 75'’ 6 /10 ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ Γιώργος Δώνης Ο προπονητής του Παναθηναϊκού διατήρησε το 4-2-3-1 ως σχηματισμό της ομάδας, με την ειδοποιό διαφορά ότι στην κορυφή της επίθεσης χρησιμοποίησε τον Καμπετσή και στο αριστερό φτερό τον Χατζηγιοβάνη. Τόσο σε επίπεδο ενδεκάδας όσο και στη διαχείριση του ματς (4-3-3 από το 63’) παίρνει πολύ καλό βαθμό.

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 43' Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης έφυγε στην πλάτη της άμυνας, μετά την εκπληκτική πάσα του Μπουζούκη, σούταρε και έκανε το 0-1 για τον Παναθηναϊκό.

HIGHLIGHTS 18’ Ο Ινσούα τροφοδοτεί τον Χατζηγιοβάνη που από πλάγια αριστερά συγκλίνει στον άξονα και σουτάρει με δύναμη, αλλά η μπάλα περνάει λίγα εκατοστά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

19’ Ο Ζαχίντ βγαίνει σε θέση έξω δεξιά και βγάζει τη σέντρα, ο Καμπετσής στρώνει στον Χατζηγιοβάνη που σουτάρει, όμως ο Ρισβάνης με τάκλιν αποκρούει σωτήρια.

35’ Συρτή απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ρόσα, η μπάλα περνάει κάτω από το τείχος, αλλά δεν ανησυχεί τον Διούδη.

39’ Ο Χατζηγιοβάνης μπαίνει στην περιοχή και πέφτει στο χορτάρι από την επαφή του με τον Μπαέντα, ο διαιτητής αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί.

43’ ΓΚΟΛ! Ο Μπουζούκης βλέπει τη διαγώνια κίνηση του Χατζηγιοβάνη, του περνάει τη μπάλα κι αυτός με τρομερό σουτ στην κλειστή γωνία του Μανδά ανοίγει το σκορ (0-1).

44’ Εξοχη κάθετη πάσα του Ζαχίντ στον Χατζηγιοβάνη που βγαίνει τετ α τετ αλλά δεν βρίσκει καλά τη μπάλα και πέφτει μόνος του στο έδαφος.

62’ Ο Σένκεφελντ βγαίνει στην αντεπίθεση και δίνει τη μπάλα στον Χατζηγιοβάνη που σουτάρει, αλλά ο Μανδάς μπλοκάρει.

70’ Εκτέλεση φάουλ του Ατρόμητου, ο Μανούσος υποδέχεται τη μπάλα στο ύψος της μικρής περιοχής, γυρίσει το σώμα του και σουτάρει, αλλά αυτή περνάει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 1 Η επιστροφή του Τάσου Χατζηγιοβάνη στο αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού αποδείχθηκε καταλυτική για την έκβαση του ματς, καθώς έδωσε άλλη οντότητα στο επιθετικό τρίτο του τριφυλλιού.

2 Η ανασταλτική λειτουργία των πράσινων υπήρξε για μία ακόμη φορά σε ικανοποιητικό επίπεδο, με την ηγετική παρουσία του Σένκεφελντ να δεσπόζει και να παίζει σημαίνοντα ρόλο στην απουσία ευκαιριών από τον Ατρόμητο.

3 Η κακή βραδιά στην οποία βρέθηκαν τόσο ο Ρόσα όσο και ο Ανδρούτσος, δεν επέτρεψε στους γηπεδούχους να λειτουργήσουν ορθολογικά στη φάση ανάπτυξης και να βρουν ρήγματα στην πράσινη άμυνα.

1 ΕΙΚΟΝΑ - 1000 ΛΕΞΕΙΣ Δυναμικό παρών έδωσαν οι φίλοι του Ατρομήτου στο αποψινό ματς, δημιουργώντας καλή ατμόσφαιρα υπέρ της ομάδας τους και βοηθώντας την σε όλη τη διάρκειά του.

TA ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Ο MVP 11 Τάσος Χατζηγιοβάνης Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης έκανε ένα πολύ δυνατό comeback στην πράσινη ενδεκάδα. Ο νεαρός ήταν ιδιαίτερα κινητικός και αποτελούσε μία συνεχής απειλή για την άμυνα του Ατρόμητου. Επιστέγασμα της εμφάνισης του το γκολ που πέτυχε, με το οποίο οι πράσινοι πήραν τους τρεις βαθμούς. Ο Αδύναμος Κρίκος 5 Μπαρτ Σένκεφελντ Ο Μπαρτ Σένκεφελντ ήταν αλάνθαστος για άλλο ένα παιχνίδι. Ο έμπειρος σέντερ μπακ ήταν πάντα εκεί που έπρεπε, έδινε ηρεμία στην άμυνα και καθοδηγούσε σωστά τους συμπαίκτες. Το τριφύλλι φαίνεται να βρίσκει τον ηγέτη που έψαχνε τόσα χρόνια στην αμυντική του γραμμή. Ο Αφανής Ήρωας 7 Φάρλεϊ Ρόσα Περίμενε πολλά ο Ατρόμητος από τον Ρόσα, αλλά δεν πήρε απολύτως τίποτα, ούτε καν από τις στατικές φάσεις. Φυσιολογικά έγινε αλλαγή από τον Αναστασίου με γνώμονα την εικόνα του στο ματς.

SDNA VAR Ο διαιτητής Παπαπέτρου δεν έκανε το μεγάλο λάθος και παρά την ανισορροπία στις κίτρινες κάρτες (πέντε για τον Παναθηναϊκό και μία για τον Ατρόμητο), δεν επηρέασε την έκβαση του παιχνιδιού.

